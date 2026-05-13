Pablo Fernández deja balbuceando a Nacho Abad al desmontar su entrevista a Ayuso cargada de "bulos": "Fue una estafa"

Pablo Fernández ha regresado al plató de 'En boca de todos' este miércoles dispuesto a confrontar a Nacho Abad por el "sinfín de bulos" que este le permitió a Isabel Díaz Ayuso durante su visita al espacio de Cuatro de este martes. Así, el portavoz de Podemos no ha dudado en señalar al presentador por la falta de "preguntas incómodas" durante la entrevista a la presidente de la Comunidad de Madrid.

"Yo la primera crítica se la voy a hacer a Nacho, porque muchas veces dices que el periodismo está para controlar el poder y para ser incómodo con el poder", ha comenzado explicando el colaborador antes de empuñar una lista con cada una de las mentiras que la líder del Partido Popular lanzó desde el espacio de Cuatro con el total permiso del presentador.

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Pablo Fernández desmonta los bulos de Isabel Díaz Ayuso en 'En boca de todos' y señala a Nacho Abad

"Pues tú ayer con Ayuso permitiste que dijese cantidad de bulos", ha denunciado Pablo Fernández mientras Nacho Abad comenzaba a reírse para desacreditar el toque de atención que estaba por recibir. "Ayer Ayuso dijo en este programa sin que tú le dijeses nada que no había ofendido a México. Lo primero que ha dicho durante todos estos días es que México es un narcoestado y ha ido a ensalzar la figura de Hernan Cortés", ha explicado el político.

Desmonto a Nacho Abad todos los bulos que ayer le coló Ayuso. 👇🏻 pic.twitter.com/LgMtJiffAe — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) May 13, 2026

Con tono de burla, el conductor de 'En boca de todos' no ha tardado en echar por tierra la queja de su colaborador. "¿Y qué mentira hay? ¿Tú representas a todos los mexicanos?", le ha reprochado invalidando su apunte sobre la entrevista de este martes. "¿Pero me vas a dejar hablar? Ayer a Ayuso la dejaste hablar como 40 minutos", ha señalado entonces el secretario de organización de Podemos.

"Estás perdiendo el criterio hoy, me estás diciendo que yo permití... Puedes criticarme lo que te dé la gana, en otros programas no se critica al presentador y yo aquí no tengo problema. Pero te voy a decir una cosa, no representas a todos los mexicanos", ha señalado Nacho Abad visiblemente enfadado antes de que Pablo Fernández iniciase una extensa lista de bulos firmados por Isabel Díaz Ayuso que no fueron corregidos en el espacio de Cuatro.

"Tú no sabes si Ayuso ofendió o no a todos los mexicanos", ha insistido el presentador. "A buena parte, entre ellos a su presidenta. Y la presidenta de México representa mucho mejor a los mexicanos que tú y que yo", señalaba entonces el colaborador sin convencer al presentador. "Me da lo mismo la presidenta de México, yo hablo de los mexicanos, porque también Pedro Sánchez es el presidente de este país y si hubiese elecciones mañana, las perdería", ha explicado Abad.

Así, Pablo Fernández le volvía a pedir el turno de palabra al conductor de 'En boca de todos' tras sus constantes interrupciones. "Si me das 45 segundos te digo todos los bulos que le permitiste ayer a Ayuso", ha reiterado el político con una larga lista en mano. "Pero que sean bulos, no chorradas", le ha pedido Nacho Abad con sorna. "Dice 'con la reforma judicial en México, el gobierno es el que elige a los jueces ahora'... ¡Mentira! Eso pasaba antes, ahora los jueces en México se eligen por decisión popular", ha denunciado el colaborador.

"Dijo que la presidenta la había boicoteado y no le había permitido ir a los premios platino. Mentira, fue la propia empresa patrocinadora la que pidió que no se invitase a Ayuso por las palabras desafortunadas que había dicho sobre la cultura e historia mexicana", ha continuado explicando Fernández mientras el presentador y sus colaboradores guardaban silencio y apuntaban las quejas.

"Dijo también que en México antes había alternancia de los partidos políticos en el poder. Mentira, el PRI estuvo más de 70 años gobernando en México y controlando todos los poderes", ha recordado Pablo Fernández. "También dijo ayer que Morena es comunista", ha subrayado el político antes de lanzar una contundente síntesis sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso a 'En boca de todos' y el papel de Nacho Abad.

"En resumidas cuentas, fue una panoplia de bulos, mentiras y estafa absolutamente brutal, y tengo que decirte Nacho que tú no la cortaste y no la controlaste. A mi juicio, no le hiciste preguntas incómodas", ha sentenciado el portavoz de Podemos mientras este le increpaba asegurando que sí había formulado muchas de las cuestiones "incómodas" que este le reprochaba por su ausencia.