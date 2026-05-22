Multa multimillonaria a Mediaset: La histórica sanción económica por emitir 'Pasapalabra' sin autorización

El culebrón en torno a 'Pasapalabra' no parece tener fin. Tras la condena en firme del Tribunal Supremo que obliga a Antena 3 a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' -ahora en manos de Mediaset tras hacerse efectivo un acuerdo con MC&F, la empresa reconocida como titular-, trasciende que la Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado que el grupo propietario de Telecinco y Cuatro debe satisfacer una histórica indemnización a la productora ITV por emitir el concurso sin consentimiento desde 2012 hasta 2019.

Se trata, por tanto, de una multa heredada de la era de Paolo Vasile como CEO. Entre esos años se emitió 'Pasapalabra' de forma irregular, pues la cadena mantuvo el formato en antena sin pagar derechos. En virtud de esta práctica, se considera que Mediaset obtuvo beneficios de forma ilícita y, por eso, la resolución judicial que supone una de las mayores indemnizaciones económicas fijadas por los tribunales españoles en materia de propiedad intelectual.

Y es que, tal y como ha adelantado El Confidencial, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de la factoría británica ITV y ha elevado hasta los 73,2 millones de euros el importe que Mediaset debe pagarle por los beneficios que le generó la emisión de 'Pasapalabra' de manera indebida. Así, hablamos de que la sanción económica asciende de los 44,3 millones que se establecieron inicialmente hasta los 73,2 millones acordados ahora (28,9 millones de euros más). Eso sí, esa cifra queda lejos de los 200 millones que reclamaba ITV Studios.

Y es que, tras dicho recurso de ITV, el citado tribunal reconoce el llamado 'efecto arrastre' que la productora inglesa alegaba, avalando que 'Pasapalabra' generaba ganancias más allá de la emisión per se del concurso. Es decir, incrementa la cuantía a tenor del beneficio indirecto que el formato repercutía en otros espacios de la cadena, como los informativos y el programa predecesor ('Sálvame').

Además, esos 73,2 millones de sanción, que suponen un duro golpe a las cuentas de Mediaset, resultan, no solo de la suma de la rentabilidad y el provecho publicitario, sino también de las compensaciones vinculadas al merchandising e importes accesorios admitidos en la ejecución. Este fallo de la Audiencia da cumplimiento a la resolución que ya dictó el Supremo en el año 2019 y que ordenaba al conglomerado italiano a poner fin a la emisión de 'Pasapalabra' con inmediatez y a compensar a ITV por los ingresos obtenidos de forma irregular entre 2012 y 2019.

Por su parte, Mediaset apeló aquella sentencia e ITV la impugnó por insuficiente. La Audiencia Provincial estimó parcialmente tanto la apelación como la impugnación y alteró algunas de las conclusiones indemnizatorias de la sentencia. Y ha sido ahora cuando ha estimado parcialmente el recurso de ITV, fallando que Mediaset debe abonar esos 73,2 millones y desechando las fórmulas de compensación y el descuento que la compañía ahora liderada por Alessandro Salem planteó. Además, la resolución sería firme y no cabría recurso, pero lo cierto es que podría entrar en colisión con la sentencia del Tribunal Supremo al fallar que El Rosco no es de su propiedad. Por lo que el capítulo final aún no está escrito.

La condena trasciende después de que Mediaset se haya hecho con El Rosco de 'Pasapalabra'

Todo esto, como decimos, trasciende horas después de conocerse que el Tribunal Supremo ha prohibido la emisión de El Rosco de 'Pasapalabra' a Antena 3, que podrá seguir ofreciendo el concurso pero sin su prueba estrella, y de que se confirmara -tal y como publicamos en El Televisero- que Mediaset ha suscrito un acuerdo con la productora MC&F, empresa reconocida como titular de El Rosco en dicha sentencia, para recuperar los derechos del mismo.

Una alianza que se fraguó hace año y medio y que estaba condicionada a si había una sentencia favorable a MC&F que impidiera la emisión de El Rosco a 'Pasapalabra' y a Antena 3. Y como esa resolución ha sido tal, los derechos de El Rosco pasan a ser a todos los efectos de Mediaset. Por tanto, Atresmedia no tiene oportunidad de poder negociar ni pujar para retener la emisión de la icónica prueba dentro de 'Pasapalabra'.