Rosa Rodríguez reaparece en pleno caso 'Pasapalabra' y habla claro de lo que le ha pasado con el bote

Este jueves, el Tribunal Supremo confirmaba que Antena 3 no podrá seguir emitiendo 'Pasapalabra' con 'El Rosco', su prueba más icónica. La sentencia se ha conocido justo cuando la última ganadora del bote, Rosa Rodríguez, ha desvelado que todavía no ha cobrado el dinero del premio de 2.716.000 euros.

La gallega ha sido homenajeada este jueves en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña, el mismo centro donde ella acudió como alumna y ahora, ha regresado como toda una estrella. "Nunca me imaginé en este salón", reconoció, visiblemente emocionada, "aquí he estado muchas veces escuchando a grandes personalidades subidas ahí, en el estrado. Venían cuando yo era alumna y jamás había pensado que podría estar al otro lado".

Frente a un salón repleto de gente, Rosa Rodríguez ha recordado su paso por el programa de Antena 3: "Se demuestra que, al final, la cultura vale y sirve como riqueza interna de cada uno, como riqueza de la sociedad. Y, por qué no, para hacerse millonario". La exconcursante de 'Pasapalabra' se hizo con el bote más alto entregado en televisión, 2,7 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy, todavía no lo ha cobrado, como así ha reconocido ella misma. Aunque lo justificaba alegando que "las cosas de la televisión llevan su tiempo".

Tal y como explicó Rosa, los premios televisivos suelen cobrarse en un margen aproximado de tres meses. Si tenemos en cuenta que ella se hizo con el bote el pasado 5 de febrero, el cheque le estará a punto de ser ingresado, por eso la gallega no le da importancia. En esta charla amena en la Facultad, también confesó que, para poder ganar el premio, se sometió a un alto nivel de disciplina: "Fue la primera vez que tuve esa constancia con el estudio".

Rosa Rodríguez: "Todavía no he cobrado el bote de 'Pasapalabra'"

Rosa Rodríguez, ganadora del bote de 'Pasapalabra'

Fue a finales de 2020 cuando Rosa Rodríguez decidió participar en 'Pasapalabra'. Se empezó a preparar a conciencia con ese objetivo. Durante meses estudió técnicas de memorización y aprendizaje acelerado hasta conseguir encontrar un método que ella misma explicó: "Pensé que esta técnica de memorización era común, pero a raíz de comentarlo entendí que no".

Se trata de los conocidos como "palacios mentales", que consiste en asociar información a espacios imaginarios. "Se trata de generar habitaciones mentales y anclar ahí el conocimiento", explica. Recuerda que "también estudiaba caminando tres horas por la mañana y tres por la tarde. En total recorría cerca de 20 kilómetros todos los días. En los puntos más intensos, mis días suponían doce horas de estudio en los que veía o escuchaba roscos de 'Pasapalabra' sin parar".

Según contó Rosa Rodríguez, llegó a memorizar una media de 100 palabras diarias y sus respectivas definiciones. "Al principio, incluso soñaba con los Roscos", bromea, aunque siempre tuvo claro cuál era su objetivo: "Es necesaria la visualización de la victoria y yo me imaginaba en esa posición".

Muy emocionada, la gallega, de origen argentino, recordó el sacrificio que habían hecho sus padres: "Provengo de origen migrante y mis padres no pensaron en su felicidad para tomar decisiones. Pusieron en el centro planes para que sus hijos llevasen mejor vida". "Cuando estuve en televisión entendí que si ganaba podía devolver a mis padres todo su esfuerzo", sentenció Rosa Rodríguez, llevándose el aplauso de todos los presentes en el acto.

El Tribunal Supremo prohíbe a Antena 3 emitir 'Pasapalabra' con 'El Rosco'

Este homenaje de Rosa Rodríguez en la Universidad de A Coruña tuvo lugar apenas unos días antes de la sentencia del Tribunal Supremo que se hizo pública este jueves, 21 de mayo. El alto tribunal ha refrendado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que falló en 2022 que 'Pasapalabra' no se podía ofrecer con su prueba más emblemática, 'El Rosco', ya que se vulneran los derechos de propiedad intelectual de la factoría MC&F.

De esta forma, los magistrados avalan que 'El Rosco' es una creación original de los autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que los derechos pertenecen exclusivamente a la compañía holandesa MC&F y que, por ende, no son titularidad de la británica ITV, con la que el grupo Atresmedia firmó el contrato de explotación. Por lo tanto, Antena 3 sí que podrá seguir emitiendo el resto de 'Pasapalabra', pero sin su prueba estrella.