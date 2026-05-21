'La Promesa', avance capítulo del viernes 22 de mayo en RTVE: Pía busca detener a Curro antes de tiempo

En el capítulo 840 de 'La Promesa' que La 1 emitirá este viernes 22 de mayo, el Marqués de Luján obliga a Vera a abandonar sus tareas de doncella. Pese a la incomodidad de la joven, será una invitada más en palacio, dando así un vuelco a su estatus. Leocadia pone el grito en el cielo cuando se entera que Ángela quiere ir con Curro a Madrid. Alonso, sin embargo, los apoya y los chicos se van juntos.

Manuel cuenta a Julieta todo sobre la amenaza de Ciro a su familia, consiguiendo recuperar un poco de la complicidad que mantenían. Adriano hace ver a Martina que necesitan alejarse el uno del otro, por respeto a Jacobo. En la zona de servicio, Ricardo le pide a su hijo que se mantengan firmes en la mentira.

María Fernández y Samuel sospechan que Estefanía está embarazada de Carlo y la señorita Fernández se desespera. Petra, desconfiada, presiona a Santos para denunciar a su padre ante la Guardia Civil. María avisa a Pía de que Curro ya se marcha a Madrid y ella sale corriendo: no puede permitir que se vaya sin que sepa que Leocadia acabó con la vida de Jana.

Resumen del capítulo 839 de 'La Promesa' emitido este jueves 21 de mayo

En el capítulo de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este jueves 21 de mayo, la revelación sobre Vera impacta a la familia; Manuel admite que lo sabía y Alonso exige discreción absoluta para evitar el escándalo. En la zona de servicio, Vera confiesa su origen a sus compañeros, provocando la indignación de Cristóbal.

Por su parte, Martina celebra la recuperación de Adriano. Y Vera decide sincerarse también con él: es la hija de un duque. Curro y Ángela deciden viajar juntos a Madrid para enfrentar a la Corte.

Julieta, herida por la falta de confianza, no perdona a Manuel haberle ocultado información. Estefanía finge otro mareo para forzar el contacto físico con Carlo, aumentando las dudas de María… Ricardo confiesa a Petra que él mató accidentalmente a Ana y que Santos carga con ese secreto.

Pía decide no contarle a Curro la verdad sobre Leocadia para no causarle más dolor antes de su partida. Alonso considera entregar a Curro una carta secreta para el rey como último recurso si le va mal en Madrid. Ciro exige a Alonso y Manuel que le devuelvan su dinero, alegando que la estafa fue una represalia del duque de Carril por Vera.