Roberto Leal y su refugio fuera de 'Pasapalabra' en Sevilla: Una calle a su nombre y un casco histórico medieval

Roberto Leal es uno de los presentadores estrella de Antena 3 desde que fichó hace ahora seis años para presentar 'Pasapalabra'. Ahora seis años después, el futuro del concurso es muy incierto después de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al cese de la emisión de El Rosco y de que Mediaset haya adquirido los derechos de la prueba estrella del formato.

No obstante, Roberto Leal vive uno de sus mejores momentos en lo profesional, pues a su faceta de presentador con otros programas como 'El Desafío', que ya graba su nueva edición, se suma su debut como escritor con la novela 'El sótano'.

Y más allá de la televisión, a Roberto Leal le encanta refugiarse en su tierra natal. Si hay algo que ha demostrado desde que saltó a la fama es lo orgulloso que se siente de ser andaluz. De hecho, siempre ha defendido el acento y más a raíz de las críticas que recibió en los inicios de 'Pasapalabra' por su deje andaluz.

Por eso, cada vez que puede tomarse un descanso no duda en volver a su pueblo, Alcalá de Guadaíra en Sevilla donde incluso tiene una calle con su nombre.

Una calle a su nombre e Hijo Predilecto de la Provincia

Y es que fue en el año 2019 cuando el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra quiso rendir homenaje a uno de sus vecinos más famosos. Así, inauguró una calle con el nombre de Roberto Leal junto al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, un reconocimiento que emocionó especialmente al comunicador. "Es un bonito homenaje a una grandísima persona de la que nos sentimos muy orgullosos. Alcalareño que presume de su pueblo y lo lleva siempre a gala, que contagia y defiende sus raíces andaluzas, persona comprometida de nobles valores humanos", destacó en su momento la alcaldesa de la localidad.

Pero el vínculo de Roberto Leal con su tierra natal fue a más cuando en 2022 le nombraron Hijo Predilecto de la Provincia en 2022. "Haber nacido en un pueblo, para mí es un privilegio", destacó en su discurso el sevillano. "Lo primero que hice fue echar la vista atrás y pensar en ese momento en el que, hace ya doce años, tuve que dejar mi pueblo para aprovechar las oportunidades de trabajo, porque muchas veces las oportunidades no te salen donde quieres. Y en mi familia y en todos aquellos compañeros de vida, de infancia y de juventud con los que viví, crecí, respiré y abracé a mi pueblo", añadió aquel día.

"Les digo que de Alcalá de Guadaíra y me dicen 'de Guadaira', y yo les digo que no, que 'de Guadaíra', con acento en la i, con acento propio, que yo también lo tengo", sentenció. "Ser de pueblo es algo muy importante. Cuando en España no importe el pueblo del que eres, casi todo se habrá acabado. Hablo de las cosas que nos hacen diferentes a la gente de pueblo, que son esas tardes a la fresquita, con tu abuela, con dos sillas en la puerta, esos cines de verano viendo películas con tu familia cuando eras niño, esas primeras salidas que te podías recoger tarde porque había confianza de que en el pueblo nunca pasaba nada", relató Leal.

Así es Alcalá de Guadaíra

Imagen del castillo de Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra cuenta con una riqueza histórica y cultural que es de destacar y se sitúa en la comarca de Los Alcores al igual que otros municipios destacados como Carmona, El Viso del Alcor y Mairena del Alcor. Por número de habitantes, pues consta de casi 77.500, es la mayor ciudad de Los Alcores y la tercera tanto del área metropolitana como de toda la provincia, tras Sevilla y la vecina Dos Hermanas.

El castillo es uno de los principales atractivos. De origen andalusí, cuenta con diferentes espacios para proteger el núcleo de la fortaleza. Y otro de los encantos está en el propio río Guadaíra, un afluente del Guadalquivir, entre el Parque de Oromana y la Ruta de los Molinos Harineros.

Otra de las tradiciones de Alcalá de Guadaíra la encontramos en sus molinos, que aprovechan el agua del río para moler los cereales. De ahí a que se conociera a la localidad como 'Alcalá de los Panaderos'.

El casco histórico de Alcalá de Guadaíra tiene paradas obligatorias como son la iglesia de Santiago, la de Santa María del Águila y las vistas desde el castillo. Asimismo, también tiene gran importancia la gastronomía de la localidad con el pan como gran protagonista así como otros productos típicos.

El otro refugio de Roberto Leal lejos del plató en 'Pasapalabra' en Madrid

Pese a sus orígenes andaluces, Roberto Leal reside junto a su mujer Sara Rubio y sus dos hijos, Lola y Leo, y dos perritas, Pepa y Rita en Madrid. Concretamente en la localidad de Las Rozas, una de las zonas más exclusivas de la capital.

El presentador de 'Pasapalabra' vive en una casa de 370 metros cuadrados con dos plantas, cinco habitaciones y seis baños. Pero si hay algo que tiene gran protagonismo en la vivienda es su amplio jardín y la piscina donde disfruta del buen tiempo.