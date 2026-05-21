RTVE toma medidas con su programación de tarde: Se queda sin emisiones de 'Trivial Pursuit' desde este viernes

Desde este viernes, TVE se ve obligada a cambiar su estrategia con la emisión de 'Trivial Pursuit'. Y es que la cadena pública dio luz verde hace un año a la producción de una temporada de 65 entregas del concurso. Y este jueves La 2 ofrece esa última entrega de estreno.

Con ello, desde este viernes La 2 se queda sin entregas nuevas de 'Trivial Pursuit', por lo que pasará a emitir doble entrega de reposición tal y como se puede ver en la programación.

De este modo, debido al gran éxito que cosecha actualmente 'Trivial Pursuit' junto a 'Cifras y letras' han llevado a que La 2 haya decidido mantener el concurso que presenta Egoitz Txurruka con doble reposición desde las 20:15 horas justo después de 'Sukha'.

Habrá que ver si el hecho de no emitir nuevas entregas y de ofrecer entregas ya emitidas termina afectando a la audiencia de 'Trivial Pursuit' o si en cambio se mantiene en los datos que viene cosechando en las últimas semanas desde que decidió emitir doble entrega (una reposición y una de estreno) tomando el relevo a las reposiciones de 'Cifras y letras'.

Así queda la programación de La 2 de TVE desde este viernes 22 de mayo:

17:40 horas - 'Malas lenguas'

19:40 horas - 'Sukha'

20:15 horas - 'Trivial Pursuit' (reposición)

21:00 horas - 'Trivial Pursuit' (reposición)

21:45 horas - 'Cifras y letras'

TVE trabaja en la renovación de 'Trivial Pursuit'

Paralelamente, cabe decir que TVE se encuentra negociando la renovación de 'Trivial Pursuit' después de la mejoría que ha experimentado su audiencia en La 2 en las últimas semanas. No obstante, por ahora tal y como ha podido verificar El Televisero no hay novedades al respecto.

Cabe señalar que, tal y como adelanta El Confi TV, el problema se encuentra con que Satisfaction Iberia, la productora que se ha encargado de producir la primera temporada de 'Trivial Pursuit' ya no cuenta con los derechos del formato. Y es que Talpa Media, la propietaria del concurso, ha transferido los derechos tanto del concurso de Egoitz Txurruka como 'The Floor' a Stratos Studios.

En este sentido, TVE y Stratos Studio ya han cerrado un acuerdo para la producción de una nueva temporada de 'The Floor' con Chenoa y de hecho ya ha abierto el casting para seleccionar a sus concursantes; pero por ahora no hay nada atado con respecto a la renovación del concurso basado en el célebre juego de mesa y es que hay que tener en cuenta también las condiciones económicas pues el escenario es bien diferente a hace un año.

Y es que hay que recordar que en un principio RTVE compró los derechos de 'Trivial Pursuit' para su emisión en La 1 a raíz de la cancelación de 'La familia de la tele', por lo que las condiciones económicas serían bien distintas a las actuales. Ahora al estar emitiéndose en La 2 habría un reajuste que obliga a renegociar costes y el planteamiento de la producción.