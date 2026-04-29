Terremoto de cambios en RTVE: La 2 cancela 'Malas Lenguas' y 'Sukha' y mantiene 'Cifras y letras' y sus concursos este viernes

Con motivo del festivo nacional, este viernes 1 de mayo, el día del Trabajo, las cadenas de televisión cambiarán sus programaciones cancelando algunos formatos y dejando en emisión algunos otros. Una de las cadenas que seguirá diferente estrategia con sus formatos es La 2 pues dará descanso a sus formatos en directo y mantendrá en emisión sus concursos ('Saber y ganar', 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras').

De esta forma, La 2 ha decidido seguir apostando por su tridente de concursos, que se han convertido en el gran baluarte del day-time de la cadena pública en los últimos meses junto a los buenos datos que marca el magacín de Jesús Cintora.

Después de que La 1 haya optado por mantener su programación matinal y cancelar toda la parrilla de tarde, tanto sus series como sus magacines en directo, La 2 hará lo propio dejando fuera de emisión tanto el 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora como 'Sukha' con Pablo González-Batista y Susana Castañón.

De esta manera, La 2 sustituirá sus programas en directo el viernes por la emisión de diferentes documentales entre las 17:35 horas y las 20:20 horas. A partir de esa hora ofrecerá una reposición de 'Trivial Pursuit' y posteriormente nuevas entregas tanto del concurso que presenta Egoitz Txurruka como 'Cifras y letras'.

Un movimiento con el que TVE confirma la gran apuesta de La 2 por el género de los concursos y más después de que la estrategia de sustituir las reposiciones de 'Cifras y letras' por las de 'Trivial Pursuit' hayan hecho efecto llevando al concurso basado en el célebre juego de mesa a marcar sus mejores datos demostrando el buen momento que atraviesa este género en la programación de la cadena pública.

Por la noche, La 2 también mantiene su programación habitual de los viernes con una nueva entrega de 'Plano general', en la que Jenaro Castro entrevistará a la directora Isabel Coixet, y posteriormente una entrega especial de 'Historia de nuestro cine' dedicado al Día del Trabajo con la emisión de la película 'La vida por delante'.

Así queda la programación de La 2 este viernes 1 de mayo: