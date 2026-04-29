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Terremoto de cambios en RTVE: La 2 cancela 'Malas Lenguas' y 'Sukha' y mantiene 'Cifras y letras' y sus concursos este viernes

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

La 2 alterará su parrilla del viernes cancelando la emisión de sus magacines en directo y mantendrá sus concursos como 'Cifras y letras' o 'Saber y ganar'

'Saber y ganar', 'Malas Lenguas', 'Sukha', 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras'
'Saber y ganar', 'Malas Lenguas', 'Sukha', 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras' | Montaje El Televisero

Con motivo del festivo nacional, este viernes 1 de mayo, el día del Trabajo, las cadenas de televisión cambiarán sus programaciones cancelando algunos formatos y dejando en emisión algunos otros. Una de las cadenas que seguirá diferente estrategia con sus formatos es La 2 pues dará descanso a sus formatos en directo y mantendrá en emisión sus concursos ('Saber y ganar', 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras').

De esta forma, La 2 ha decidido seguir apostando por su tridente de concursos, que se han convertido en el gran baluarte del day-time de la cadena pública en los últimos meses junto a los buenos datos que marca el magacín de Jesús Cintora.

Después de que La 1 haya optado por mantener su programación matinal y cancelar toda la parrilla de tarde, tanto sus series como sus magacines en directo, La 2 hará lo propio dejando fuera de emisión tanto el 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora como 'Sukha' con Pablo González-Batista y Susana Castañón.

De esta manera, La 2 sustituirá sus programas en directo el viernes por la emisión de diferentes documentales entre las 17:35 horas y las 20:20 horas. A partir de esa hora ofrecerá una reposición de 'Trivial Pursuit' y posteriormente nuevas entregas tanto del concurso que presenta Egoitz Txurruka como 'Cifras y letras'.

Un movimiento con el que TVE confirma la gran apuesta de La 2 por el género de los concursos y más después de que la estrategia de sustituir las reposiciones de 'Cifras y letras' por las de 'Trivial Pursuit' hayan hecho efecto llevando al concurso basado en el célebre juego de mesa a marcar sus mejores datos demostrando el buen momento que atraviesa este género en la programación de la cadena pública.

Por la noche, La 2 también mantiene su programación habitual de los viernes con una nueva entrega de 'Plano general', en la que Jenaro Castro entrevistará a la directora Isabel Coixet, y posteriormente una entrega especial de 'Historia de nuestro cine' dedicado al Día del Trabajo con la emisión de la película 'La vida por delante'.

Así queda la programación de La 2 este viernes 1 de mayo:

  • 15:30 horas - 'Saber y ganar' (nuevo programa)
  • 16:20 horas - Grandes documentales: 'Animales imbatibles'
  • 17:10 horas - Grandes documentales: 'Animales extraordinarios de Australia'
  • 17:35 horas - Documental: Planeta en peligro II
  • 19:20 horas - Documental: Venecia, cómo construir la belleza en una marisma
  • 20:20 horas - 'Trivial Pursuit' (reposición)
  • 21:00 horas - 'Trivial Pursuit' (nuevo programa)
  • 21:50 horas - 'Cifras y letras' (nuevo programa)
  • 22:20 horas - 'Plano general': Isabel Coixet
  • 22:50 horas - 'Historia de nuestro cine' (previo)
  • 22:55 horas - 'Historia de nuestro cine': 'La vida por delante'
  • 00:25 horas - 'Historia de nuestro cine' (post)

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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