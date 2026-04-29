Qué invitado visita hoy, miércoles 29 de abril 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras reencontrarse con María Galiana y recibir a Miranda!, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano recibió una vez más a la veterana actriz de 91 años para descubrir sus nuevos proyectos, entre ellos su obra de teatro 'Yo solo quiero irme a Francia', mientras que la recta final de la noche quedó reservada para la actuación en directo del dúo argentino.

La visita de los cantantes y la actriz se tradujo este miércoles en un 9.7% de share y 1.231.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12.5% de share y 1.607.000 espectadores gracias a la entrevista de Macarena Gómez. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' también consiguió imponerse al espacio del humorista en La 1 con un 10% de cuota de pantalla y 1.282.000 seguidores en su segunda entrega de la semana en Telecinco.

Sergio Dalma, el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 29 de abril 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Manuel Carrasco, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo álbum de estudio 'Pueblo Salvaje I' y la gira de conciertos con la que actuará en el Estadio la Cartuja de Sevilla el próximo mes de junio. Por su parte, David Broncano recibirá a Sergio Dalma.

El cantante hará parada en el espacio de David Broncano este miércoles en mitad de su tour 'Ritorno a Via Dalma', el cual arrancó el pasado 14 de marzo en Donostia, San Sebastián. Con esta nueva gira de conciertos, el intérprete planea visitar varios puntos de la geografía española repartidos en más de 30 fechas, pasando por Starlite Marbella, la Plaza de Toros de Toledo y su fecha de fin de gira en el Movistar Arena para febrero del próximo año.