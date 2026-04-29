El aplaudido alegato de Candela Peña contra Vox en 'La Revuelta' en TVE por la regularización de inmigrantes

Candela Peña volvió a poner patas arriba el plató de 'La Revuelta' este martes, 28 de abril. Aunque la colaboradora empezó con mal pie, literalmente, su nueva sección en el programa de La 1 de TVE, salió por todo lo alto. E incluso alzó su voz contra el PP y Vox por sus ataques a la nueva ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Antes de entrar en materia, la actriz dedicó unas palabras al público femenino: "Hoy vengo a daros las gracias a las mujeres, porque donde quiera que vaya, las señoras es locura. En algún momento os devolveré todo este amor que estoy recibiendo". Aunque excluyó a un tipo de mujeres: "Esto no es humor, pero lo quiero decir: les quiero dar las gracias a todas las señoras, menos a un tipo, la señora que tiene una señora en su casa, le paga 6 euros y no quiere que esté regulada. Esa señora, no". Un comentario que se llevó los aplausos del público presente.

A raíz de esto, Broncano aseguró que en algún momento habían hablado de este tema en el programa, y que le parecía "increíble" que "las trabajadoras del hogar" no estén dadas de alta. Fue entonces cuando Candela Peña no dudó en defender la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno y que tantas críticas ha recibido por parte de la derecha y la ultraderecha: "Esto no es política, es sentido común. Es que hay que regular a las personas. Me da igual que sean señoras del hogar que si usted tiene en Valencia a unos jornaleros africanos, todo el día a 30 euros, ¡púdrase en el infierno, caballero!", exclamó, ante una nueva ovación del público.

🌹 Candela devuelve el amor que le dan todas las mujeres ❤️



«Alejarse de tus propios hijos para cuidar los de otros, eso es muy duro» #LaRevuelta pic.twitter.com/hkpLmwdLhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 28, 2026

Candela Peña pide sentido común y corazón

"Lo que digo es que tengamos corazón, que alejarse de los hijos para cuidar a los hijos de otro es duro, coño. Intentaré devolver todo ese amor a las señoras, menos a estas", sentenció, asestando un duro golpe a quienes critican la regularización de estas personas que vienen a España a ganarse la vida.

Aunque no es al único tipo de mujeres al que no expresaría su agradecimiento. Tampoco lo haría "a las madres que animan a la violence" en los partidos de las categorías inferiores. Y es que, según contó Candela Peña, recientemente en la competición que disputaba su hijo en la categoría cadete, fue testigo de lesiones, protestas e insultos, incluso llegó a oír a unas madres espetándole a la colegiada: "No me extraña que os peguen".

Y no solo eso sino que, incluso oyó al propio entrenador animando a sus jugadores a hacer faltas a espaldas de los árbitros: "No eduquéis a los niños en la violencia", pidió la actriz. Candela Peña volvió a causar sensación en 'La Revuelta'. Hasta tal punto que la invitada de la noche, la también actriz María Galiana, le dedicó unas cariñosas palabras: "Candela Peña es una gloria nacional. Es maravillosa. Después de ella, no sé que puedo contar".



