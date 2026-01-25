Candela Peña irrumpe en 'Fiesta' y se la juega a Emma García tras pedir a su audiencia que vean RTVE

Este sábado, 24 de enero, se han entregado en Pontevedra los Premios Feroz 2026. Entre los nominados en esta ocasión se encontraba Candela Peña, candidata a mejor actriz protagonista de serie por 'Furia' de HBO Max. Antes de la gala, que se emitió en La 2 de TVE, los rostros del cine español lucieron sus mejores galas en la alfombra roja.

Tras posar en el photocall, todos ellos atendieron a los medios de comunicación allí congregados, entre los que se encontraba una reportera de'Fiesta', que se estaba emitiendo en ese momento en directo en Telecinco. La periodista pudo entrevistar a Candela Peña, quien demostró una vez más no tener pelos en la lengua, protagonizando un divertido momento con Emma García.

Al ser abordada por el programa vespertino de Telecinco, la también colaboradora de Broncano en 'La Revuelta' explicó cómo se sentía: "De maravilla, muy bien. Estamos aquí hablando con '¡Vaya fama!' que también es de los vuestros". De esta forma, hacía referencia al otro programa de la cadena con el que había hablado anteriormente. Cuando la reportera le ha dicho que estaba en directo con 'Fiesta', ella ha preguntado, divertida: "¿Con Emma ahora en este momento? ¿Y cómo me verá? ¿Me verá bien?".

La divertida conexión de Candela Peña con Emma García en 'Fiesta'

"Como he venido así de sobria y tal… Y ella siempre mucho rizado y tal…", comentaba Candela Peña, provocando las risas de la presentadora desde el plató. Pero, lejos de quedarse ahí, la intérprete ha continuado alabando a la comunicadora vasca: "Ella tiene un cuerpo que siempre pienso lo que entrenará esta mujer. Es muy estrechita y veo que le gusta mucho ponerse un corsé y una cosa…".

"¿Tú cómo estás, que estás nominada?", le preguntó la reportera. A lo que Candela Peña respondió: "Estoy nominada por 'Furia', muy contenta por representar la comedia que no es algo que se premia habitualmente. Y he engordado, voy a ponerme el pelo así a ver si me tapa…". "Tiene una gracia que ya quisiéramos", ha reconocido entonces Emma García al ver el desparpajo de la actriz.

Antes de terminar la conexión, ni corta ni perezosa ha pedido a la audiencia que se pasasen a La 2: "Váyanse a ver el Telediario y los Feroz en La 2, a ver lo nuestro, que no solo existe Telecinco". Emma García, siguiendo con la broma, le ha pedido a su compañera: "Y dile que yo me voy a entrenar". Un comentario que ha provocado la carcajada de todos los presentes en el plató.

Candela Peña esta tarde en “Fiesta”, de Telecinco, mandando al público a poner La 2 para que vean los Premios #Feroz2026. 🤣 pic.twitter.com/nwddnQpOKX — BotMedia (@botmdia) January 24, 2026

'Los domingos', gran triunfadora de los Premios Feroz 2026

Finalmente, Candela Peña no se hizo con el premio Feroz a 'Mejor Actriz Protagonista de serie', que fue para Esperanza Pedreño por 'Poquita Fe', mientras que el 'Mejor Actor Protagonista de serie' fue Javier Cámara por 'Yakarta'. Aunque la gran triunfadora de la noche fue la película 'Los domingos', quien se llevó cinco galardones, incluida 'Mejor Película Dramática'.

El filme de Alauda Ruiz de Azúa también se llevó el de mejor guión, 'Mejor Actriz Protagonista' a Patricia López Arnaiz y 'Mejor Actriz de Reparto' a Nagore Aramburu. La película, que aborda el tema de la vocación religiosa, cuenta con la participación de RTVE y todo apunta que será también una de las grandes triunfadoras de los Premios Goya, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona y que se pondrán ver, como cada año, por La 1 de TVE.