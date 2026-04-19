Amor Romeira no se reprime lo que piensa de 'De Viernes' ante lo que hizo con los insultos de Ylenia Padilla

Amor Romeira fue una de las protagonistas inesperadas de la entrevista que Ylenia Padilla concedió el viernes pasado en ¡De viernes!', semanas después de haberse emitido su 'Scoop' en el mismo programa. Entre otros temas, la de Benidorm habló de su relación con Belén Esteban y de sus insultos al colectivo trans.

Ylenia Padilla se refirió a la colaboradora de 'Fiesta' hasta en dos ocasiones como "Amor Roñeira", sin que en ningún momento ni los presentadores ni los colaboradores le reprochasen su falta de respeto. Algo que enfadó sobremanera a la canaria, como así hizo ver primero en redes sociales y este sábado en el programa de Emma García.

"Me llamo Amor Romeira, que parece que los colaboradores no se han percatado de la falta de respeto hacia mí. ¡Ese es el nivel de su entrevista!", escribió Amor Romeira en su cuenta de X. Hay que remontarse al año 2021 para recordar el motivo por el cual la relación entre Amor e Ylenia se rompió por completo, después de que la de Benidorm atacara la ley trans y al colectivo LGTBIQ+.

Me llamo Amor ROMEIRA,

que parece que los colaboradores no se han percatado de la falta de respeto hacia mi. #Deviernes @deviernestv



Ese es el nivel de su entrevista! — Amor Romeira (@AmorRomeira) April 17, 2026

Amor Romeira muy crítica con la entrevista a Ylenia Padilla: "No pidió perdón"

Amor Romeira, como mujer transexual, se sintió ofendida. La exconcursante de 'GH VIP' no solo no rectificó, sino que se reafirmó en sus palabras, lanzando graves improperios contra las personas homosexuales y transexuales. Seis años después de aquello, Ylenia admite en '¡De viernes!' que perdió las formas, pero se justifica alegando que fue una respuesta a los ataques que ella recibió previamente: "Estaba totalmente fuera de mí, llena de ira y dolor. No sabía cómo reaccionar. Me sentía muy importante".

Fue entonces cuando sacó a relucir el nombre de Amor Romeira. Según ella, "Amor Roñeira" se metió con su familia. "Hiciste conmigo lo mismo que con tantos otros personajes púbicos a los que te has arrimado: venderme", criticó, muy duramente.

Unas palabras a las que no tardó en reaccionar la colaboradora de Telecinco a través de sus redes sociales. La canaria cree que la de 'Gandía Shore’ sigue "sin afrontar la verdad" y que lo único que ha hecho ha sido "tirar balones fuera". "No se puede permitir que justifique la transfobia con que era su opinión. No mi ciela. No ha pedido perdón de nada, y justifica absolutamente todas las barbaridades", sentenció Amor Romeira en X.