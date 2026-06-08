El incidente en la firma de libros de Mar Flores con Marisa Martín Blázquez, que abortó la grabación de 'Fiesta'

Si hace siete días 'Fiesta' envió a Pipi Estrada a la Feria del Libro de Madrid para que acudiera a la firma del libro de Alejandra Rubio, esta semana el programa de Telecinco ha hecho lo mismo con Marisa Martín Blázquez. La periodista ha visitado la caseta de Mar Flores, donde ha protagonizado un desagradable incidente con una persona de su editorial.

Como una lectora más, Marisa Martín Blázquez ha visitado a la madre de Carlo Costanzia con el objetivo de que le firmara su libro, 'Mar en calma', y de paso que le respondiera a algunas preguntas. Sin embargo, según ha contado ella misma este domingo en 'Fiesta', "ha sido todo una cosa muy rara. Hemos llegado Luismi, el cámara y yo a la Feria y nos hemos encontrado con algo muy desagradable", ha empezado relatando la colaboradora.

Al parecer, la organización del evento permitió que RTVE entrevistara a Mar Flores, pero se negó a que lo hiciera el equipo de Telecinco. "Justo cuando estábamos preparando la entrevista nos han preguntado si teníamos acreditación, no sabía yo que para la firma de un libro en la Feria fuese necesaria una acreditación. Yo les he pedido que por favor me dejasen hablar con Mar Flores y me han dicho que no, que como lectora sí, pero que con cámara no", ha contado.

Marisa Martín Blázquez, echada de malas formas de la firma de Mar Flores

Ante esta situación, la periodista tomó un ejemplar del libro y se dirigió a Mar Flores para preguntarle si estaba vetado el micrófono de Telecinco. Ella prefirió desvincularse de la organización del evento y recurrió a su representante para improvisar una pequeña entrevista con la colaboradora de 'Fiesta'. Sin embargo, la responsable de la editorial trató de impedirlo, hasta tal punto que agarró por la espalda a Marisa para sacarla de la caseta.

"En ese momento ha llegado una persona de la editorial y, con muy malas maneras, me ha intentado echar de allí, ha habido un momento de bastante tensión durante el que yo no estaba entendiendo nada", explica Marisa Martín Blázquez. En las imágenes mostradas por 'Fiesta' en exclusiva, se puede ver cómo una persona del equipo editorial intenta sacar del lugar con muy malas formas a la periodista.

"Esto es una firma, no es una entrevista, no es nada televisivo, con vosotros no hemos cerrado ninguna entrevista, llegáis los de Telecinco aquí avasallando", le espetó esta persona a la periodista. "Me pareció muy incómodo y muy agresivo. Ha habido un momento de bastante tensión en el que yo no entendía nada", lamentó ella.