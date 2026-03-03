Antonia Dell'Atte y Mar Flores hablan sin filtros en estos términos sobre Alessandro Lequio en RTVE: "Utiliza a las mujeres"

Mar Flores y Antonia Dell'Atte protagonizaron una de las escenas más sonadas de la última entrega de 'DecoMasters' emitida este lunes en La 1. Tras regresar al concurso de decoración a través de la repesca, la italiana no ha dudado en aprovechar su reencuentro con la ex modelo para sincerarse sobre su pasado en común con Alessandro Lequio, firmando un emotivo punto de encuentro entre ambas sin prejuicios ni tapujos sobre la misoginía y los abusos que ambas han sufrido.

"Un día me gustaría sentarme y hablamos", le propuso la italiana a la madre de Carlo Costanzia. "Sería un sueño, porque te admiro un montón", respondió rápidamente la ex modelo, sin saber que justo en ese momento a solas, alejadas de su hijo, vivirían un cara a cara sin precedentes en el que reflexionar sobre su pasado en común marcado por una persona.

"Sé que tú lo has pasado mal, yo lo he pasado mucho peor. A mí lo que me ha dado shock ha sido una determinada prensa, a la que yo he sabido torear también, ¿eh? Cuidado", comenzó señalando Antonia Dell'Atte a Flores, haciendo referencia a la denuncia pública que elevó tras la publicación de su libro 'Mar en calma' sobre su historial de malos tratos con su ex marido.

Mar Flores aplaude el necesario discurso de Antonia Dell'Atte sobre su pasado de abusos en 'DecoMasters': "Ha sido muy valiente"

Sin embargo, la conversación no tardó en centrarse en su pasado en común, cuyo punto de encuentro es Alessandro Lequio. "Yo no puedo, a una persona que ha sido mi ex, verlo sentado cómo humilla a las mujeres y que todos le den las gracias", sentenció a continuación la italiana, volviendo a cargar contra Mediaset por todos las décadas que han protegido al tertuliano hasta su reciente despido en noviembre de 2025, poco después de que Dell'Atte rompiese su silencio como nunca antes en su entrevista para El País.

"Mi historia ha sido contada dando siempre oportunidades, porque tienes que dar oportunidades al padre de tu hijo. Y luego ves que, con esas oportunidades, ellos se las usan para decir 'está loca, no me importa, yo sigo con lo mismo'. Y no se arrepiente", continuó relatando Antonia Dell'Atte mientras la exmodelo le prestaba atención, conmocionada por sus sinceras palabras. "Esas oportunidades hay que darlas a las personas que son buenas, no a las personas que no lo son", apuntó Mar Flores.

Antonia Dell'Atte a Mar Flores: ''¿Cómo caíste en la seducción del diablo?



El sexto programa de #DecoMasters marcó un momento intenso con el reencuentro entre Antonia Dell’Atte y Mar Flores, quienes reflexionaron sobre su pasado común y el impacto mediático que vivieron.… pic.twitter.com/uZVYdaAhn5 — RTVE Play (@rtveplay) March 3, 2026

Fue entonces cuando la ex mujer de Alessandro Lequio preguntó directamente a Mar Flores por su experiencia. "Sé el machaque que tú has tenido. Solo una pregunta... ¿Cómo caíste en la seducción del diablo?", señaló la concursante de 'DecoMasters'. "No has sido tú sola, el diablo ha seducido a muchas. Porque la peor cosa es utilizar a las mujeres y luego un hombre que utiliza a las mujeres es un misógino. Te quiere poseer y destruir, porque él quiere", apuntaba entonces.

"Tú eres una mujer empoderada que has dicho no, y el no es no. Y el sí es sí, si yo quiero hacer lo que me da la gana hago lo que me da la gana. Qué horror hablar así de las mujeres, las mujeres se aman, se respetan", aplaudió Antonia Dell'Atte a continuación, felicitando a Flores por romper su silencio en su libro y compartir su verdad con el mundo.

Y Dell'Atte aprovechó el silencio de Mar Flores para continuar con sus dardos contra Lequio. "Yo he sido la madre de tu hijo, me he ido con una mano delante y otra detrás. No te he pedido nada. Pido que te retiren a un monte, que expíes tus pecados, te redimes y déjame en paz", señaló una vez más, siendo esta la segunda ocasión en la que aprovecha el altavoz de TVE para cargar contra su ex marido tras su visita a 'La Revuelta'.

"Antonia ha sido muy valiente en alzar la voz. Creo que el tiempo pone todas las cosas en su sitio. Y yo estoy muy contenta porque, por fin, gracias a ese alzamiento de voz, han escuchado que teníamos razón", ha terminado subrayando Mar Flores sobre el importante discurso de Antonia Dell'Atte