Antonia Dell'Atte dispara contra Ramón García y destapa su incidente con Julio Iglesias en TVE: "Me putearon de todas las maneras"

Antonia Dell'Atte ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves justo antes de su debut en 'DecoMasters', el nuevo reality de decoración que llegará a La 1 el próximo lunes. Sin embargo, la modelo ha dejado a un lado la promoción durante su entrevista con David Broncano para sincerarse sobre su batalla con Alessandro Lequio y, para sorpresa de todos, compartir una anécdota con Julio Iglesias que hasta ahora no se había atrevido a contar.

Tras cargar contra Ana Rosa Quintana por su "blanqueamiento y protección" al antiguo tertuliano de Mediaset, la italiana aceptaba mostrar su teléfono al presentador, sin saber que este le acabaría preguntando por qué tenía noticias de Ana Obregón en él. "Es que a mi la gente me lo manda y me dicen 'mira lo que dice esta capulla' y yo digo no, es buena persona", ha comentado la invitada con sorna sobre la ex de Lequio.

Antonia Dell'Atte señala a Ramón García y su antigua representante por el boicot que vivió en 'Qué apostamos': "¿Qué me hicisteis?"

"Creo que ha habido algo, es que no lo sé, a ti te gusta la prensa del corazón", señalaba ante David Broncano, sin entrar en la polémica defensa de Julio Iglesias encabezada por la televisiva en varios espacios durante las últimas horas. Precisamente, Antonia Dell'Atte anunciaba minutos más tarde una historia inédita con el artista que volvía a paralizar la emisión.

"Un día vino Julio Iglesias a mi programa, a 'Qué apostamos'. Y me gustaría, porque esto nunca lo he contado", ha comenzado adelantando la modelo. Ha sido cuando el humorista le ha preguntado por los años que estuvo al frente del espacio de TVE cuando no ha tenido más remedio que sincerarse sobre su mal recuerdo. "Lo presentó Ana y luego me llamaron a mi, pero lo presenté pocos años porque hubo algo muy raro y no estoy bromeando", ha advertido seria.

"Me obstaculizaron en todo", ha sentenciado entonces Antonia Dell'Atte para apuntar justo después a quiénes boicotearon su paso por el programa. "Llamaron a Julio Iglesias para que no se acercase a mí, Ramón García, Susana Uribarri... ¿Habláis? ¿Qué me hicisteis cuando estaba en ese programa?", ha señalado la italiana, apuntando directamente contra el presentador del 'Grand Prix' y a su representante de entonces.

Así, no ha dudado en destapar lo que ocurrió durante la visita del cantante al concurso de La 1. "El señor Iglesias dijo que no quería estar a mi lado, y yo era la presentadora. Porque le había llegado una llamada que le dijeron 'si te presenta Antonia tu tienes que no estar a su lado", ha revelado la invitada. "Le dijeron no,no, que aunque ella era la presentadora le iba a presentar Ramón García", ha continuado explicando.

"Yo lo vi pasar y te lo juro, no lo conocía. Pero le dije '¿Julio, por qué me tienes miedo y no quieres que te presente?'. Me putearon de todas las maneras, me putearon y yo tenía que desaparecer", terminaba recordando Antonia Dell'Atte sobre su único episodio junto a Julio Iglesias, que terminó evitándola durante su visita según ha relatado en 'La Revuelta'.