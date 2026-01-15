¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, jueves 15 de enero?

Tras recibir a Jesús Vázquez por primera vez y protagonizar un parón este miércoles, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas. David Broncano y su equipo desaparecieron de la programación de La 1 este jueves con motivo del partido entre el Albacete y el Real Madrid en lugar de saltar al prime time como en otras ocasiones.

La visita del histórico rostro de Mediaset al espacio de TVE se tradujo este martes en un 11.4% de share y 1.425.000 espectadores, quedando por debajo de 'La isla de las tentaciones', que logró convertirse en la segunda opción del access prime time con un 12.1% de share y 1.513.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' lideró con un 13.1% de cuota de pantalla y 1.670.000 seguidores gracias a la visita de Joaquín Reyes.

Antonia Dell'Atte, la invitada de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 15 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Can Yaman, que aterrizará en el espacio de Antena 3 para presentar su nueva serie 'El turco', tras su estreno en Movistar Plus+. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Antonia Dell' Atte.

Con Antonia Dell'Atte hay poco centro de gravedad y poco permanente en un programa.#LaRevuelta @AtteDell pic.twitter.com/pgF6aVBdbP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 15, 2026

La súper modelo acude por primera vez a 'La Revuelta' este jueves justo antes de embarcarse en su nueva aventura televisiva en TVE. La italiana será concursante de la primera edición de 'DecoMasters', el nuevo reality de La 1 que pondrá a prueba las dotes de decoración de los famosos. Se trata de una de sus primeras apariciones en televisión desde su entrevista para El País en la que se sinceró sobre su historia de maltrato con Alessandro Lequio.

El nuevo reality de decoración, de los creadores de 'Maestros de la costura' y 'MasterChef' llegará a las noches de La 1 el próximo lunes 19 de enero y reunirá a estrellas como Asraf Beno, Isa Pantoja, Samantha Vallejo-Nágera, los Gemeliers, Eduardo Casanova, Canco Rodríguez, Mar Flores, Carlo Costanzia y por supuesto María Zurita, que concursará como pareja de Antonia Dell'Atte.