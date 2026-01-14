'La Revuelta' coge el móvil de Jesús Vázquez y le pilla un comprometedor mensaje del pinchazo de 'Allá Tú' en Telecinco

Pese a sus reservas iniciales de pronunciarse sobre su sonada salida de Mediaset después de décadas vinculado a Telecinco, Jesús Vázquez ha arrancado su nueva etapa en La 1 este martes visitando 'La Revuelta' con la sinceridad por delante. Así, el presentador del Benidorm Fest 2026 ha terminado siendo víctima de una jugarreta de David Broncano en la que han mostrado en directo una comprometedora imagen de su teléfono móvil que hace referencia directa al discreto estreno de 'Allá tú' en Telecinco en su nueva etapa.

Durante la que ha sido su primera aparición en un espacio de Televisión Española tras más de 35 años de carrera, el presentador no ha evitado pronunciarse sobre los motivos que le llevaron a poner punto final a su etapa en Mediaset y apostar por la corporación pública. "Yo acabé en diciembre el último programa y nada, quería un cambio y ya está. Se me acabó el contrato un poco antes pero hice ese programa por buen rollo", ha aclarado el televisivo sobre su despedida.

Jesús Vázquez, forzado a pronunciarse en 'La Revuelta' sobre el accidentado estreno de 'Allá tú' en su nueva etapa con Juanra Bonet en Telecinco

Y es que, tras conducir la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, Jesús Vázquez ha iniciado el nuevo año estrenándose en Televisión Española mientras su antigua cadena prueba suerte reviviendo 'Allá tú', concurso históricamente dirigido por el presentador durante todas sus etapas y que en esta ocasión ha pasado a manos de Juanra Bonet, con un frío debut este lunes 12 de enero que ha acabado colándose en 'La Revuelta'.

De los pocos invitados que se atreve a enseñar la galería del móvil sin dudar un segundo #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/HnvEzWjVbQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026

Durante la recta final de su entrevista, el presentador ponía a prueba a su invitado proponiendole el reto de mostrar a la audiencia las fotos de la galería de su móvil, sin importar cuál apareciese. "Voy a pelo", ha asegurado Jesús Vázquez, rechazando la concesión de Broncano de que pudiese mirar las imágenes antes de mostrarlas.

"Ya que tú has sido valiente y has dicho salga lo que salga...", le anunciaba minutos después el humorista mostrándole una imagen que le cambió el rostro por completo. "Esa no que eso es recochineo, por favor no. Eso me hunde, no me lo hagas por favor", le ha llegado a suplicar Jesús Vázquez sin éxito, pues David Broncano terminaba mostrando el titular que el presentador tenía en su galería sobre el estreno de 'Allá tú'.

"Allá tú' se estrena con un 7.5% en las tardes de Telecinco y 'Aria' celebra su final subiendo a un 9.2%", se podía leer en la pantalla del móvil del presentador mientras este tapaba su rostro avergonzado. "Que os vaya muy bien, ánimo", señalaba entonces Vázquez, deseando lo mejor a Juanra Bonet y al equipo del concurso de Telecinco, que han recibido una fría acogida del público en la franja de 'Agárrate al sillón' y 'Reacción en cadena'.

Así, Jesús Vázquez adoptaba un tono más serio para insistir en sus buenos deseos al programa de Telecinco que durante tantos años condujo y cuya última etapa en 2023 también estuvo marcada por el desinterés de la audiencia. "Lo digo en serio porque yo amo ese programa, me ha dado la vida. Parte de mi carrera es gracias a ese programa, he aprendido mucho porque es muy loco, sin guiones, hay que darlo todo...", ha sentenciado el presentador.

"No sabía que se había reestrenado", señalaba entonces David Broncano dejando en evidencia el escaso impacto que el regreso del concurso de cajas ha tenido. Sin embargo, el antiguo presentador de 'Allá tú' ya dejó claro durante su última intervención en Ràdio 4 los sentimientos encontrados que tiene con esta nueva etapa del formato. "Me da un poco de cosica y no lo voy a ver, pero de verdad que les deseo por el formato y por el equipo que hay detrás, que a Gestmusic les adoro, por el bien de todo el equipo les deseo que les vaya bien", aseguró.