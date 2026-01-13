Jesús Vázquez utiliza 'La Revuelta' para señalar este veto de Telecinco: "Me decían no hables de ese programa"

Jesús Vázquez ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes un mes antes de su debut en TVE como conductor de la próxima edición del Benidorm Fest junto a Lalachus, Inés Hernand y Javier Ambtossi. Y en su primer encuentro con David Broncano, el histórico presentador de Telecinco no ha dudado en sincerarse sobre los motivos tras su marcha de Mediaset.

"Lo hemos invitado muchas veces pero no podía porque estaba en otra cadena. Pero es que el mercado de invierno de la televisión de este año va fuerte, ha habido muchos intercambios de cadena, varios cruces...", ha comenzado explicando David Broncano antes de que el presentador irrumpiese en plató con una rotunda declaración de intenciones: cantando a pleno pulmón "Libre, libre quiero ser..."

Jesús Vázquez se sincera con David Broncano sobre su salida de Mediaset: "Quería un cambio"

Un guiño sobre su sonada salida de Mediaset que ha despertado la curiosidad en el presentador nada más recibirlo. "Han sido muchos años, la última etapa ha sido de 25 años. Han sido tantas cosas buenas, tanta carrera y programones", ha reconocido Jesús Vázquez después de que Broncano le preguntase directamente por su marcha del grupo audiovisual al que ha estado ligado históricamente.

🪽 Primera vez que ves a Jesús Vázquez en TVE ¡Vuela, Jesús, vuela! #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/WYiMUMujIr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026

"Yo acabé en diciembre el último programa y nada, quería un cambio y ya está. Se me acabó el contrato un poco antes pero hice ese programa ('Bailando con las estrellas') por buen rollo", ha reconocido el presentador refiriéndose a su último proyecto en la cadena. "Mi último día fue la última grabación que hice", ha desvelado.

De igual forma, el antiguo presentador estrella de Telecinco ha lanzado alguna que otra pista sobre su futuro en la corporación. "En principio hay varias cositas para empezar a prepararlas ya pero sabes que no se pueden decir. No te creas que tengo yo mucha prisa, yo al ritmo que me marquen, ya tengo mis años y necesito ir un poco más despacio", ha advertido Jesús Vázquez sobre los proyectos que enfrentará en su nueva etapa en TVE más allá del Benidorm Fest.

Ha sido entonces cuando el comunicador se ha sincerado sobre su programa favorito de todos los que ha presentado a lo largo de su carrera. "Allá tú' es sin duda uno y luego hay otro, que cuando estaba en Telecinco me decían 'no hables de ese programa' pero a mí es uno de los que más me ha gustado hacer. Era muy loco el programa y surrealista, se llamaba 'Hotel Glam', es que era buenísimo", ha confesado el televisivo.

Así, Jesús Váquez ha puesto el foco sobre la insistencia de la cadena por borrar parte de su pasado, en concreto lo relacionado al excéntrico reality emitido en 2003 que concentró a personajes de 'Crónicas Marcianas' como Yurena, Yola Berrocal, Aramís Fuster, Malena García o Pocholo Martínez-Bordiú. "Eso sí que era televisión de verdad", ha señalado entre aplausos el comunicador.