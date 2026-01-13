Juanra Bonet envía un mensaje a Jesús Vázquez después de decir que no va a ver 'Allá Tú' en Telecinco: "Yo no soy él"

'¡Allá tú!' ha vuelto a su horario original en las tardes de Telecinco. Lo ha hecho eso sí con grandes cambios. Para empezar Juanra Bonet es el nuevo maestro de ceremonias en relevo de Jesús Vázquez después de que el gallego no renovara su contrato con Mediaset y haya dado el salto a RTVE tras 23 años.

Y nada más arrancar el programa de estreno de este lunes, Juanra Bonet ha querido dedicarle unas bonitas palabras al que fue su antecesor. Todo a pesar de que el propio Jesús Vázquez se ha mostrado muy duro contra Mediaset en una entrevista en Ràdio 4.

"Tenemos muchas novedades pero vamos a empezar por la más evidente. Creo que hay una que salta a la vista, ¿no?", empezaba diciendo Juanra Bonet. "Vamos a coger el toro por los cuernos y asumir lo que no somos. Yo no soy Jesús Vázquez", aseguraba el catalán.

"Ojo lo he intentado ehhh, pero no ha sido posible. Ya me gustaría a mí. Yo no soy don Jesús Vázquez, la persona que fundó cómo se hace '¡Allá tú!' en España. Yo no soy don Jesús Vázquez, la persona que escribió el manual de instrucciones de 'Allá tú' después de horas y horas de programa", seguía diciendo.

Tras ello, Juanra Bonet volvía a dirigirse al presentador del Benidorm Fest 2026. "Ojalá ser como él. Don Jesús, un respeto, mi admiración. Gracias por elevar tanto el listón, ojalá estar a la altura. Este aplauso es para ti. Gracias Jesús y ya sabes que el aplauso es de la gente que ves y de la que no estás viendo detrás del plató", terminaba diciendo el nuevo conductor del concurso de Telecinco.

Las palabras de Jesús Vázquez sobre la vuelta de '¡Allá tú!'

Este cariñoso guiño de Juanra Bonet a Jesús Vázquez llega después de que el gallego haya asegurado que no piensa ver la nueva etapa del concurso. "La verdad es que yo solo espero que lo cuide y lo quiera como he querido yo a ese programa y que tanta felicidad me ha dado y que es parte importante de mi carrera", respondía el presentador en Ràdio 4 sobre la elección de Juanra como su sustituto.

"Me da un poco de cosica y no lo voy a ver, pero de verdad que les deseo por el formato y por el equipo que hay detrás, que a Gestmusic les adoro, por el bien de todo el equipo les deseo que les vaya bien", añade al respecto Jesús Vázquez.