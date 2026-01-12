El público dicta sentencia a la vuelta de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet en Telecinco: hay división y dos quejas repetidas

Telecinco ha estrenado este lunes, 12 de enero su nuevo intento para competir contra 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra' a última hora de la tarde. Tras el gran fiasco de 'Agárrate al sillón', la cadena de Mediaset confía ahora esta complicada franja a un viejo conocido: '¡Allá tú!'. Lo hace eso sí con un nuevo rostro y con alguien que sabe lo que es ganar al célebre Rosco.

Y es que después de la salida de Jesús Vázquez de Mediaset tras 23 años y su salto a TVE, en Mediaset han fichado a Juanra Bonet como nuevo presentador del concurso de las cajas. El catalán ya sabe lo que es competir con 'Pasapalabra' e incluso ganarle porque lo hizo en el pasado con '¡Boom!'.

Ahora '¡Allá tú!' vuelve a las tardes de Telecinco después de la última etapa con Jesús Vázquez en la que se emitió tanto en el prime time veraniego como en el access prime time aprovechando la ausencia de 'El Hormiguero'. Lo hace con ciertas novedades para atraer al público.

Una de las novedades de este '¡Allá tú!' es que el concursante no estará solo pues estará acompañado de un familiar o de un rostro cercano de su entorno, cuya identidad desconoce, que le ayudará a lo largo del concurso para elegir las cajas que ir abriendo con la intención de conseguir el máximo dinero posible. Cabe decir que cada tarde se pone en juego una caja de 100.000 euros.

Otra de las innovaciones en este regreso del concurso producido por Gestmusic es la incorporación de una 'caja negra', que contendrá un importe secreto, elegido por la dirección del programa y certificado ante notario, y que puede o ayudarle a ganar más dinero o todo lo contrario en el caso de quedarse con ella.

A lo largo del juego, 'La Banquera' a través de un teléfono situado en la mesa del presentador, ofrecerá posibles ofertas económicas al participante, quien decidirá si renuncia al contenido de la caja y acepta la propuesta de 'La Banquera' o sigue jugando.

División en la valoración de los espectadores de Telecinco

Durante su emisión, como era de esperar, '¡Allá tú!' ha generado comentarios en RRSS, donde el público ha dictado su sentencia. Y ante el cambio de programación de Telecinco, una parte de los espectadores ha criticado el reemplazo de 'Agárrate al sillón' por el regreso del histórico concurso.

También Juanra Bonet ha generado la inevitable comparación del público como sustituto de Jesús Vázquez. "Sin menospreciar a Juanra Bonet, 'Allá tú' es Jesús Vázquez", ha clamado un espectador tras ver los primeros minutos. Precisamente la elección de Juanra Bonet como presentador ha generado división entre los usuarios que han comentado el estreno en X. "Sin ser yo muy de Juanra, tengo que reconocer que parece que lleve haciendo 'Allá tú' toda la vida", ha destacado otro televidente.

Además, ha habido dos críticas repetidas en las que han coincidido varios espectadores, por un lado que los premios sean tan bajos y por otro el giro en su mecánica con la presencia de familiares. "Insisto en que el gran fallo de esta etapa de 'Allá Tú' es que los mayores premios sean tan bajos. Se pierde esa tensión y las ofertas generalmente son bajas", ha lamentado un telespectador. "Lo del familiar ahí sentado al lado, como un convidado de piedra, no termino de entenderlo", ha apuntado otro usuario.

Juanra está muy bien, pero #AllaTú se siente un poco desfasado en la actualidad. Al no tener preguntas, puede resultar lento y monótono, y depende demasiado del concursante central.



Además, ya se probó y no funcionó… ¿por qué tendría que funcionar ahora? — M 📺 (@casasola_89) January 12, 2026

Lo malo del nuevo #AlláTú, los premios TAN BAJOS, por lo demás, bastante correcto — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) January 12, 2026

Lo malo de que cada vez reduzcan más los premios de #AlláTú es que no hay margen para que la banquera haga buenas ofertas, casi todas las ofertas rondan la misma cantidad. Deberían darle una vuelta al primer premio aunque sea y hacer que vaya aumentando, en plan bote. — Kache (@Kache) January 12, 2026

Insisto en que el gran fallo de esta etapa de #AlláTú es que los mayores premios sean tan bajos. Se pierde esa tensión y las ofertas generalmente son bajas — Carlos (@carlos_tunas) January 12, 2026

Como se nota que telecinco ha perdido mucho, los premios ya no son lo que eran #AlláTú — Amorfelino (@amor_felino13) January 12, 2026

alomejor aumentaría a 200.000€ el primer premio y 150.000€ el segundo y el tercero 100.000€ y luego 50.000€.

Pero aún na si JuanRa esta muy agusto y lo está haciendo muy bien.#AlláTú — AudienciasExpress (@TVRadarES) January 12, 2026

Echo de menos el sillón, al menos era cultural...

Este no me gusta nada.#AlláTú — Ana y Joy (@anabaldobaldo) January 12, 2026

Sin ser yo muy de Juanra, tengo que reconocer que parece que lleve haciendo #AlláTú toda la vida — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) January 12, 2026

"Presentador al aparato" va a ser una de las señas de identidad de esta nueva etapa de #AlláTú en la que Juanra Bonet le ha cogido muy bien el pulso al programa. pic.twitter.com/TEZH2ZHouX — Paco (@pacop_1985) January 12, 2026

Sin menospreciar a Juanra Bonet, "Allá Tú" es Jesús Vázquez #AlláTu — Pedro GG (@Pedro38375362) January 12, 2026

El nuevo plató y la nueva linea gráfica de #AlláTú es mucho más fresca y disfrutona que la anterior, hemos pasado del sepia monocromo a la luz y color — 1'm d4ni3l 🦋🧡 (@callmepains_kc) January 12, 2026

Que rollo de programa.Que vuelva Eugeni .Vaya aburrimiento .No va a durar #AllaTu — piper (@piper06732072) January 12, 2026

Muy aburrido !! #AlláTú me gustaba más las gracias de Eugeni en @agarratesillon que vuelva #AgárrateAlSillón — VeoVeo (@VeoVeoQueTeVeo) January 12, 2026

Vaya bobada de concurso #allatu — Bárbara 🇪🇸 (@BarbaraSV81) January 12, 2026

Madre mia!! muchiiiiiiisiiiiimo mejor con Jesus, no hay color.#allátú — Jordi (@Jordi99634269) January 12, 2026

Innecesario que tenga que ir un familiar la verdad…. #AllaTú — Miguel Puyol✝️🇪🇸 (@migupuyol) January 12, 2026

Lo del familiar ahí sentado al lado, como un convidado de piedra, no termino de entenderlo. La pobre no sabe si abrazarlo a él o abrazar a Juanra cuando sale una buena.

#AlláTú — Germán (@GermanD83) January 12, 2026

#allatu pues no me gusta lo de los familiares — Seriefila 🧡🫒 (@seronoser_) January 12, 2026

Pues a mí este programa me sigue encantando ! Y obviamente lo estoy viendo ! #AlláTú — MANU ORTIZ (@ManuOrtiz22) January 12, 2026

#AlláTú este programa siempre es bien, pero una vez más, espero que solucionen el tema de las cantidades de los premios o le auguro poco futuro al formato. — Kache (@Kache) January 12, 2026