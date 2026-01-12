Así afecta el cambio de programación en las tardes de Telecinco con el estreno de '¡Allá tú!' esta semana

Telecinco renueva desde este lunes 12 de enero sus tardes tras la cancelación de 'Agárrate al sillón' y el estreno de la nueva etapa de '¡Allá tú!' como relevo a última hora. Un cambio que se unirá también a la revolución de sus mañanas para la semana del 19 de enero con el estreno del nuevo 'El precio justo'.

Cabe recordar que pese a que no termina de destacar en audiencia anotando datos entre el 7 y el 9%, Mediaset decidió seguir manteniendo su confianza en 'El tiempo justo'. Así, el magacín que presentan Joaquín Prat y César Muñoz renovó hasta el próximo mes de julio aunque si que optó por despedir a María Ruiz como copresentadora y a otros rostros como tertulianos.

Con ello, el magacín producido por Unicorn Content se mantendrá inalterable en la primera parte de la tarde de Telecinco compitiendo frente a 'Directo al grano' y 'Valle Salvaje' en La 1, contra 'Sueños de libertad' o 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, 'Todo es mentira' en Cuatro y 'Zapeando' y 'Más vale tarde' en La Sexta, entre otras ofertas.

Después, Telecinco también mantendrá hasta el próximo verano 'El diario de Jorge'. El talk-show que conduce Jorge Javier Vázquez se mantendrá de 18:30 a 20:05 horas luchando contra 'La Promesa' y parte de 'Malas Lenguas' en La 1 así como 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro y 'Más vale tarde' en La Sexta.

Será justo después cuando Telecinco intente relanzar sus datos de audiencia con otro concurso después de su fallida apuesta por 'Agárrate al sillón' como sustituto de 'Reacción en cadena'. En este sentido, la cadena de Mediaset ha decidido apostar por una nueva etapa de '¡Allá tú!' en el que fue su horario original entre 2004 y 2008.

El concurso producido por Gestmusic y que ahora presentará Juanra Bonet, en relevo de Jesús Vázquez, tiene el reto de levantar las pobres audiencias de Telecinco luchando contra el todopoderoso 'Pasapalabra' en Antena 3 y con 'Aquí la tierra' que también está muy fuerte a última hora de la tarde en La 1.

Así queda la programación de tarde de Telecinco desde este lunes: