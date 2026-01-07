Telecinco presenta el nuevo '¡Allá tú!' con Juanra Bonet y cuatro novedades y aclara qué pasará con 'Agárrate al sillón'

Mediaset y Gestmusic ya tienen todo listo para empezar a abrir cajas en el renovado '¡Allá tú!'. El concurso vuelve a Telecinco en el que fue su horario original a las 20:00 horas a partir del próximo lunes 12 de enero como relevo de 'Agárrate al sillón' y con Juanra Bonet como nuevo presentador tras la marcha de Jesús Vázquez a TVE.

Previo a su estreno, este miércoles se ha producido la rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que se han presentado todos los detalles de esta nueva etapa del concurso después de las dos temporadas anteriores desde su vuelta en 2023 cuando se emitió en prime time y en access prime time.

La gran novedad del regreso de '¡Allá tú!' como decimos la encontramos en la elección de Juanra Bonet como nuevo presentador. "Es un presentador de éxito y que ya ha controlado esta clase de concursos. Llevamos mucho tiempo hablando con Juanra porque nos gusta cómo trabaja, su personalidad y creemos que en ¡Allá tú! puede desarrollar también esa faceta cómica, transgresora y divertida. Creemos que encaja perfectamente en el perfil del presentador de ¡Allá tú!", explicaba Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset en la presentación.

'¡Allá tú!' llega para tomar el relevo de 'Agárrate al sillón', que concluirá sus emisiones este viernes 9 de enero tras no conseguir hacerse un hueco frente al todopoderoso 'Pasapalabra'. "Daremos el premio al ganador del sillón y terminaremos la retransmisión", aclaraba Jaime Guerra al ser preguntado por si el concurso de Eugeni Alemany se despediría este viernes o si contaba todavía con alguna entrega grabada.

Juanra Bonet marca distancias con 'Pasapalabra'

Juanra Bonet por su parte se ha mostrado ilusionado ante esta nueva etapa pero a la vez "agradecido" a Atresmedia por los once años en los que ha formado parte del grupo "líder". "Yo he estado diez años en una empresa extraordinaria y líder pero el ciclo se iba acabando y ahora tengo una oportunidad de empezar un nuevo ciclo con Mediaset y con Gestmusic", empezaba declarando.

"Una de las cosas mágicas que tiene ¡Allá tú! es que abrir una caja te puede cambiar la vida, y la caja es una metáfora de la vida misma: a veces abres un mail o recibes una llamada y te cambia la vida. A mí me cambió la vida, se abrió mi caja, cuando me llamaron para decirme que había pasado el casting de CQC. De alguna manera, vuelvo a abrir cajas donde se abrió mi primera caja", añadía el presentador.

Por último, Juanra Bonet no ha dudado en dejar claro que para él su rivalidad con 'Pasapalabra' y Roberto Leal no es una contienda. "En Pasapalabra tienes concursantes con un conocimiento enciclopédico sobrehumanos a los que admiras, como pasaba en ¡Boom!, pero en ¡Allá tú! son concursantes con los que te identificas, los ves y dices 'yo podría estar ahí', mientras que a los de Pasapalabra los ves y dices 'ojalá un día pueda saber tanto'", añadía al respecto.

Las grandes novedades de '¡Allá tú!': una caja negra y participación de familiares

Más allá de Juanra Bonet y el cambio de horario, '¡Allá tú!' también renueva su decorado con una mecánica que en esencia seguirá siendo la misma pero con dos grandes novedades. Cada tarde 22 concursantes representarán a sus ciudades y lucharán por abrir la caja de 100.000 euros. Uno de ellos, elegido en un sorteo ante notario, pasará a ser el concursante que jugará en esa edición y que optará a ganar el premio.

La gran novedad en este '¡Allá tú!' es que el concursante no participará solo. Y es que cada tarde, el concursante elegido, podrá contar con la colaboración de un familiar sorpresa, elegido por el equipo del concurso de entre la lista de familiares y amigos que el participante le haya facilitado previamente y cuya identidad se conocerá en el momento en el que aparezca en el plató. Una gran novedad que promete "mucha más emoción, discusión y debate" según recalcaba Jaime Guerra.

Por si fuera poco, además de las 22 cajas, la del resto de participantes y la del concursante central, cada tarde se pondrá en juego una "caja negra", que contendrá un importe secreto, elegido por la dirección del programa y certificado ante notario y que puede ir desde la cifra más baja hasta la más alta. Asimismo, tal y como ha avanzado Tinet Rubira, productor ejecutivo del concurso, además de Juanra Bonet, otra que se estrena es la banquera.

En la recta final del juego, cuando queden pocas cajas por abrir, ‘La Banquera’ propondrá al concursante renunciar a las cajas que aún no han sido abiertas para jugar a 'La comunidad de la suerte', un reto en el que tendrá que adivinar la Comunidad o Ciudad Autónoma cuyo nombre se oculta en una caja. Para ello, el programa mostrará en pantalla un mapa de España, en el que están representadas sus 17 comunidades y Ceuta y Melilla, y el participante tendrá dos oportunidades: si acierta en el primer intento, ganará un premio de 10.000€; y si no lo logra, tendrá que escoger en esta ocasión entre cuatro comunidades que queden en el mapa, logrando 3.000€ si lo consigue y nada si falla. Además, durante el segundo intento, podría recibir una propuesta de ‘La Banquera’, que puede aceptar o declinar.