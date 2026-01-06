Telecinco cancela 'Agárrate al sillón' esta semana y estrena ya su recambio 'Allá Tú' con Juanra Bonet

Telecinco no quiere esperar más para lanzar una de sus grandes apuestas para la tarde en este inicio de 2026. La cadena de Mediaset sorprendía este lunes al anunciar el estreno de la nueva etapa de '¡Allá tú' para el próximo lunes 12 de enero a las 20:00 horas.

De esta manera, Telecinco despedirá para siempre 'Agárrate al sillón' este viernes 9 de enero diciendo adiós al concurso de Eugeni Alemany que llegaba a la parrilla en julio para ocupar el hueco de 'Reacción en cadena' y que solo ha logrado mantenerse algo más de cinco meses en pantalla.

Ahora será '¡Allá tú!' con Juanra Bonet el que tenga el difícil reto de competir en la franja más complicada del day time enfrentándose cada tarde al todopoderoso 'Pasapalabra' en Antena 3 así como a 'Aquí la tierra', que cosecha grandes datos en la tarde de La 1.

Con ello, se confirma la estrategia de programación que ya adelantó Poco Pasa TV hace unas semanas. 'Allá tú!' se sumará así a las otras dos ofertas de la tarde, que tienen garantizada su continuidad hasta el verano. 'El tiempo justo' se mantendrá entre las 15:50 y las 18:30 horas y posteriormente 'El diario de Jorge' tomará su relevo hasta el comienzo del concurso de las cajas.

'¡Allá tú!' volverá así a su horario original después de que desde su vuelta en 2023 ocupara el prime time y posteriormente el access prime time sin terminar de despuntar en audiencia.

Uno de los alicientes de esta nueva etapa de '¡Allá tú!' es el fichaje de Juanra Bonet. El presentador deja Atresmedia donde en los últimos años ha conducido un sinfín de formatos como 'Juego de pelotas', '¿Quién quiere ser millonario?', 'Traitors España' o 'El círculo de los famosos', entre otros para volver a Mediaset. Lo hace después de que Jesús Vázquez haya decidido dejar el grupo tras 30 años para dar el salto a TVE donde presentará la próxima edición del Benidorm Fest.