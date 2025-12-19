Telecinco someterá 'El Precio Justo' y 'Allá tú' a los imbatibles 'La Ruleta' y 'Pasapalabra': Así quedarán sus concursos

Telecinco no puede ni debe quedarse de brazos cruzados ante su crítica situación y, por eso, va a implementar importantes cambios de cara al arranque del próximo año; con la misión de auspiciar los datos o, al menos, de taponar la hemorragia en audiencias actuando sobre los principales puntos débiles. Que son muchos.

La cadena ya informó hace unas semanas de que iba a poner en marcha la producción de 'El Precio Justo' y 'Allá tú', dos concursos que no han reportado buenas audiencias a la cadena en los revivals que se han hecho en los últimos tiempos, pero que vuelven a tener una oportunidad más con una forma de emisión diferente.

El plan de Telecinco es programar 'El Precio Justo' -con Carlos Sobera al frente otra vez- en la sobremesa como telonero de 'Informativos Telecinco' según adelanta Poco Pasa TV. Se ofrecerá de 13:50 a 15:00 horas, ocupando gran parte de la actual franja de emisión de 'Vamos a ver', que se reformulará en una versión reducida y en otro horario (de 12:45 a 13:50 horas) para dejarle hueco.

De este modo, el concurso, en el que los participantes ponen a prueba su intuición mientras tratan de acercarse sin pasarse al valor de los objetos en juego, se enfrentará frontalmente a la invencible 'Ruleta de la Suerte' en Antena 3, que no baja de la barrera del 20% regularmente. Por lo que está meridianamente claro cómo se resolverá el duelo entre Sobera y Jorge Fernández.

Por otro lado, Telecinco colocará la tira diaria de 'Allá tú', presentada por Juanra Bonet, nuevo fichaje en relevo de Jesús Vázquez, en su lugar primigenio: en la franja de 20:00 a 21:00 horas. Así, relevará a 'Agárrate al sillón', ya cancelado, y competirá contra el todopoderoso 'Pasapalabra', que también ronda o incluso supera el 20% de manera asidua.

El duelo televisivo entre Roberto Leal y Juanra Bonet, habiendo sido este último un rostro intrínsecamente ligado a Antena 3 en los últimos años, se antoja realmente interesante, pero el desequilibrio de audiencia al que asistiremos también es más que previsible.

Con estos dos primeros cambios en su oferta de daytime, que presumiblemente llegarán a lo largo del próximo mes de enero, se pretenderá mejorar los registros que actualmente anotan 'Vamos a ver' y 'Agárrate al sillón' y dejar un mejor arrastre a unos informativos hundidos; especialmente en la edición nocturna con Carlos Franganillo y Ángeles Blanco.