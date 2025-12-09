Mediaset no sorprende y vuelve a elegir a Carlos Sobera para presentar 'El Precio Justo' en Telecinco

Mediaset ha confirmado que ya ha puesto en marcha la producción de la nueva etapa de 'El Precio Justo', y también ha anunciado la identidad del presentador del concurso, siendo Carlos Sobera de nuevo el elegido por el grupo, tras haberse ocupado también de su conducción en su anterior etapa hace cuatro años.

De esta forma, la cadena no arriesga y escoge a uno de sus presentadores más multiusos para conducir su nuevo intento por resucitar uno de los concursos del pasado más emblemáticos, pese a que en su anterior etapa en el año 2021 la apuesta por 'El precio justo' fue fallida. Tras ofrecerse primero en prime time y posteriormente en tira diaria a las 20 horas acabó cancelado después de tres meses en Telecinco con bajas audiencias, siendo relegado a Cuatro hasta agotar todas sus entregas grabadas.

Por el momento, Mediaset no ha confirmado la franja de emisión exacta para el regreso de 'El Precio Justo', pero su vuelta forma parte del terremoto a gran escala que se planea en Telecinco con la cancelación de varios de sus formatos de day-time. Y uno de los programas que no continuará en 2026 en la parrilla de la cadena de Mediaset es el concurso 'Agárrate al sillón', siendo su franja de las 20 horas donde previsiblemente podría aterrizar 'El Precio Justo'.

🫰💸 'El Precio Justo' regresa a @telecincoes con Carlos Sobera pic.twitter.com/23MNErWF1R — Mediaset España (@mediasetcom) December 9, 2025

Según avanzó Poco Pasa TV, Mediaset finalizará las grabaciones del concurso que presenta Eugeni Alemany este mes de diciembre y se despedirá de la audiencia de la cadena a lo largo del mes de enero una vez concluya la emisión de todas sus entregas. Paralelamente, la cadena junto a la productora Fremantle ya han iniciado la búsqueda de los futuros concursantes de 'El Precio Justo', y han abierto una página para inscribirse al casting en su página web.

Por otro lado, otro de los concursos que también resucitará Telecinco será 'Allá tú'. El emblemático concurso de las cajas contará desde ahora con Juanra Bonet como nuevo presentador, cuyo fichaje se produce tras la marcha de Jesús Vázquez a TVE y suponiendo así su ruptura con Antena 3. El formato de Gestmusic ya ha iniciado su producción, pero por ahora se desconoce si será en versión diaria o de prime time.