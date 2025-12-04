Mediaset arrebata a Juanra Bonet a Antena 3 para presentar la nueva etapa de 'Allá tú'

Bombazo televisivo para acabar el 2025. Mediaset ha anunciado este jueves el fichaje de Juanra Bonet para ponerse al frente del regreso de '¡Allá tú!' en relevo de Jesús Vázquez.

Así, Juanra Bonet abandona Atresmedia, donde cabe recordar que ya no tenía contrato, a pesar de seguir como presentador de formatos como 'Traitors España' o 'Juego de pelotas', que ha renovado por una segunda temporada tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero.

De esta manera, Juanra Bonet regresa a Mediaset 13 años después de haber dado el salto a Atresmedia. Cabe recordar que el presentador condujo con gran éxito la primera etapa de 'Lo sabe, no lo sabe', que también regresó el pasado año a Cuatro con Xuso Jones como presentador.

Con la elección de Juanra Bonet se confirma por otro lado la salida de Jesús Vázquez de Mediaset tras 23 años. El gallego ya avanzó en exclusiva en El Televisero que cumplía contrato con el grupo de Fuencarral a finales de 2025 y que no lo iba a renovar. "Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Entonces, seguramente, después de este programa tomaré ese camino", aseguró.

Juanra Bonet, presentador del nuevo '¡Allá tú!'

Juanra Bonet se pondrá al frente de la nueva etapa de '¡Allá tú'!, el concurso que desafía la intuición y la capacidad de negociación de sus participantes en un divertido juego con diferentes premios escondidos en sus icónicas cajas.

Según ha avanzado Telecinco en un comunicado, la cadena ya ha comenzado la producción de la nueva etapa del concurso producido por Gestmusic Endemol y que llegará a la cadena próximamente. Por ahora se desconoce si será en su versión diaria o de prime time.

En este sentido cabe recordar que Telecinco ha decidido cancelar definitivamente 'Agárrate al sillón' tras su fiasco en audiencias. El concurso que presenta Eugeni Alemany concluirá sus grabaciones este mes para despedirse definitivamente de la audiencia en enero.

No obstante, tal y como avanzó Poco Pasa TV, Telecinco también trabaja en el regreso de 'El precio justo' junto a Fremantle. De confirmarse esa noticia, la cadena recuperaría dos de los concursos más míticos de la televisión y que ya han tenido diferentes etapas en la cadena de Mediaset.