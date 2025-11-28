Telecinco cancela 'Agárrate al sillón' definitivamente tras su fiasco total y mira al pasado con 'El Precio Justo'

Hace unos días conocíamos que Telecinco está estudiando un terremoto a gran escala con la cancelación de varios de sus formatos de day-time. Y uno de los programas que no continuará en 2026 en la parrilla de la cadena de Mediaset es 'Agárrate al sillón'.

Así, según avanza Poco Pasa TV, Mediaset finalizará las grabaciones del concurso que presenta Eugeni Alemany este mes de diciembre y el programa se despediría de la audiencia de la cadena a lo largo del mes de enero una vez concluya la emisión de todas sus entregas.

Con su cancelación, 'Agárrate al sillón' se despedirá de la audiencia tras apenas seis meses en la parrilla de Telecinco. Y es que cabe recordar que el concurso llegó a la cadena el pasado 13 de julio con la intención de relanzar las audiencias de la última franja de la tarde tomando el relevo de 'Reacción en cadena'.

Sin embargo, lejos de remontar los datos de 'Reacción en cadena', que ya había caído a datos muy pobres, el nuevo concurso que era la adaptación del formato francés 'Tout le monde veut prendre sa place', los ha incluso empeorado. Y es que 'Agárrate al sillón' apenas se ha movido entre el 7 y el 9% habiendo llegado incluso a marcar su mínimo en un 6,4% pese a tener a Rafa Castaño ('Pasapalabra') como super campeón hasta mediados de septiembre.

Telecinco intentó salvar los datos de 'Agárrate al sillón' introduciendo novedades en su mecánica el pasado mes de octubre así como ampliar su emisión a la tarde de los sábados y domingos. Algo que no ha surtido efecto. De hecho, la última estrategia ya fue cancelada hace dos semanas alargando de nuevo la duración de 'Fiesta'.

Tampoco la decisión de adelantar 'Agárrate al sillón' a las 19 horas para emitir el fallido 'GH: la vida en directo' en su lugar sirvió de nada pues el concurso de Eugeni Alemany apenas se movió en sus datos a pesar de no competir ya con 'Pasapalabra'.

¡Ojo! #AgárratealSillón será cancelado por Mediaset en enero.



🥺 Está previsto que el equipo del programa finalice sus grabaciones en diciembre.



🔝 Para el universo desmentidos, vetos y viceversa: Fremantle ya está con la preproducción de la versión diaria de #ElPrecioJusto pic.twitter.com/ppM2YY0ZG2 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) November 28, 2025

Telecinco trabaja en la vuelta de 'El precio justo'

Hay que recordar que tal y como avanza también Poco Pasa TV, Telecinco se encuentra trabajando junto a Fremantle en la vuelta de 'El precio justo'. No obstante, por ahora no está confirmado que sea este concurso el que tome su relevo pues no está decidida la franja en la que se emitirá.

Así, 'El Precio Justo' podría regresar a la cadena cuatro años después de su última emisión (2021), cuando el concurso estuvo presentado por Carlos Sobera primero en prime time y posteriormente en tira diaria a las 20:00 horas. Pero después de tres meses, Mediaset optó por llevar el concurso a Cuatro aprovechando la emisión del Mundial en Telecinco.