Telecinco cancela 'Agárrate al sillón', estira 'Fiesta' y reformula 'Vaya fama' en su crítico fin de semana

Telecinco prepara una nueva revolución en su programación de fin de semana a partir de la próxima semana con la intención de revitalizar sus audiencias pues los últimos cambios no han ayudado a subir los datos. Así, tanto '¡Vaya fama!' como 'Fiesta' contarán con novedades mientras que 'Agárrate al sillón' será cancelado.

El primero de los cambios que ha avanzado Poco Pasa TV afectará de lleno a '¡Vaya fama!. El programa presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que llegó a Telecinco en septiembre para sustituir al cancelado 'Socialité' no levanta cabeza y apenas pasa del 6-7%.

Por ello, Mediaset ha decidido reformular el espacio de Cuarzo Producciones y eliminar desde la próxima semana a los colaboradores en plató. De esta manera, Telecinco busca recuperar el espíritu original de 'Socialité' solo con presentadores reduciendo así también el presupuesto. De este modo, rostros como Gema Fernández, Antonio Montero, Carmen Borrego o Alejandra Rubio quedan apartados del programa.

De esa manera, Telecinco busca diferenciarse de 'D Corazón', el programa de Anne Igartiburu y Javier de Hoyos que ha conseguido consolidarse en su franja anotando datos entre el 9 y el 11% superando con creces a '¡Vaya fama!'.

Por otro lado, un mes después de apostar por llevar 'Agárrate al sillón' a los fines de semana para intentar potenciar los datos del concurso de Eugeni Alemany y darlo a conocer a nuevos públicos, Telecinco ha decidido dar marcha atrás y eliminar la emisión del concurso los sábados y domingos.

Con ello, la cadena volverá a ampliar la duración de 'Fiesta' desde el próximo sábado 29 de noviembre. Así, el magacín que conduce Emma García volverá a comenzar a las 16:00 horas y concluirá a las 21:00 horas recuperando la última hora.