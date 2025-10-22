Telecinco da un giro a su programación para salvar a 'Agárrate al sillón' y aplica grandes cambios de mecánica

Telecinco mueve ficha con 'Agárrate al sillón', el concurso conducido por Eugeni Alemany que no consigue levantar cabeza en audiencias, siendo uno de los grandes agujeros negros de la programación de daytime de la cadena de Mediaset.

Por eso, como movimiento táctico para levantar los datos y llegar a más público, se ha decidido que el game show se emita también los fines de semana en el mismo horario. De modo que, desde esta misma semana, el formato producido en colaboración con Bulldog TV se ofrecerá de lunes a domingo ininterrumpidamente.

Por un lado, se aprovecha la ausencia del imbatible 'Pasapalabra' en las jornadas del sábado y domingo, lo que permitiría aspirar a mejores resultados en cuota y miles. Y, por otro, se dinamiza y diversifica la tarde de los fines de semana, reduciendo la duración de 'Fiesta' con Emma García de cinco a cuatro horas de emisión.

Además de este importante cambio de programación ya oficializado por Telecinco, 'Agárrate al sillón' introduce novedades a su mecánica habitual desde este próximo viernes con duelos eliminatorios y una nueva ronda previa a la prueba final por antonomasia del concurso, que es 'El Gran Duelo'.

🛋️ 'Agárrate al sillón' se emitirá también los fines de semana en @telecincoes a las 20:00h, con @EugeniAlemany. Además, incorpora a su mecánica desde este viernes duelos eliminatorios y una trepidante nueva ronda previa a 'El Gran Duelo' pic.twitter.com/w3kFLAN7wr — Mediaset España (@mediasetcom) October 22, 2025

Dos nuevas mecánicas en la nueva etapa de 'Agárrate al sillón'

En primer lugar, se disputarán los 'Duelos eliminatorios' que protagonizarán los dos concursantes con menor puntuación en cada una de las tres primeras rondas de cada entrega y que irán reduciendo paulatinamente el número de aspirantes a retar al campeón.

En segunda instancia, 'La Recta Final', en la que los dos mejores aspirantes de 'Parte y Reparte' se enfrentarán a una nueva ronda de preguntas y respuestas en la que deberán acumular la máxima puntuación en un tiempo máximo de 60 segundos. No obstante, el campeón tendrá, como privilegio, la opción de otorgar 5 segundos extra a uno de los participantes. El mejor de los dos candidatos se batirá en ese 'Gran Duelo' al campeón por arrebatarle el sillón y todos sus poderes.