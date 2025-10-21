Quién es Eux, el origen del nuevo campeón de 'Agárrate al sillón' tras la expulsión de Héctor Alarcia

Como cada día, seis aspirantes probaron suerte este lunes para poner fin al reinado de Héctor Alarcia en 'Agárrate al sillón', que acumulaba 20 victorias y 81.000 euros en el marcador. Sin embargo, solo uno de ellos logró derrotar al campeón en un épico duelo final que terminó seguido de una fallida negociación para conservar el preciado sillón del programa que el concursante había atesorado durante semanas.

El concurso conducido por Eugeni Alemani abrió sus puertas una jornada más a un nuevo plantel de aspirantes cuyo único objetivo es hacerse con el sitio privilegiado del plató. Si bien Tomás, Cris, Miguel, Sandra y María lucharon por conseguir los puntos necesarios para vivir el cara a cara final con Héctor Alarcia, el único que consiguió pasar a la última ronda fue Eux.

Eux, el nuevo campeón de 'Agárrate al sillón' que ya acumula 5.700 euros en su marcador

El concursante sorprendió a la audiencia de 'Agárrate al sillón' durante su breve presentación según avanzaba hasta su atril al confesar la peculiar manía que sufre, su particular odio por que le repitan las cosas demasiadas veces. Y fue justo hacia el final de la emisión cuando, tras recoger todas las respuestas de los concursantes, el campeón entró en pánico al ver cómo los 18 puntos de su marcador quedaban superados por los de Eux.

Héctor Alarcia y Eux en 'Agárrate al sillón'

El aspirante logró anotar 19 puntos tras acertar la última respuesta, recibiendo una sonora ovación del público tras haber superado al campeón que parecía más que instalado en el sillón del concurso. Fue entonces cuando llegó el momento de mayor tensión de la entrega, cuando Héctor Alarcia trató de negociar su continuidad en el programa.

"Te voy a ofrecer 6.000 euros", anunció el antiguo campeón de 'Agárrate al sillón' en un intento de estirar su permanencia el concurso de Telecinco una jornada más, pero su trato no pareció convencer demasiado al concursante, que había acumulado en su marcador 5.700 euros durante su primer día. "Pues creo que me subo al sillón", contestó con gesto serio Eux antes de ocupar el privilegiado puesto del programa.

Y antes de abandonar el plató, Héctor Alarcia quiso dirigirse a los espectadores para cerrar su etapa en el concurso. "A la gente que está en casa, de verdad, que se animen a venir porque es una experiencia increíble. Como veis, todo es posible, nadie es invencible. Es una experiencia maravillosa estar ahí, la gente es encantadora y te tratan de maravilla", aseguró el concursante antes de despedirse entre aplausos.

Al descubierto el nombre real de Eux

"Eux odia que le repitan las cosas demasiadas veces", esta fue la carta de presentación del nuevo campeón en su primer día en 'Agárrate al sillón'. "Hablemos del origen real de tu nombre, que parece una cosa muy exótica", se interesó el presentador al poco de entrar el concursante al plató del concurso.

"Tiene su motivación. Mi verdadero nombre es Eusebio", respondió el participante a Eugeni Alemani, antes de confesar una experiencia vital que le marcó tanto que le llevó a cambiar de nombre. "Eux fue a raíz de un torneo de ajedrez en unas fiestas donde no se conoce la gente, que nos pusieron reloj y todo y cada jugador solo teníamos tres minutos para terminar la partida y como no conocías a la gente, al ir a ver con quién te había tocado en la lista, veo a un chaval de 15 o 16 años que dice 'qué bien que me ha tocado con uno que se llama Eusebio', y estaba contento porque le había tocado con un viejo. Entonces digo me voy a poner una x. Una x te abre todas las puertas", revivió antes de convertirse en el nuevo campeón.