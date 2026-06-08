'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' tendrán que hacer un parón obligado en la parrilla de La 1 de RTVE esta semana

La programación especial de La 1 de RTVE, con informativos especiales para contar cada acto en la agenda del papa León XIV en su periplo en nuestro país, continuará provocando importantes cambios en la oferta ordinaria del canal estatal. 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' suspenderán sus emisiones en tres y dos días respectivamente.



Este lunes 8, tras la histórica visita del Papa al Congreso de los Diputados, La 1 proseguirá con su parrilla especial, retransmitiendo la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena a las 18:00 horas y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 19:00 horas. Todo ello con la periodista Pepa Bueno al frente. Por lo tanto, 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' desaparecerán.

El martes 9 de junio, La 1 de TVE también trastocará parte de su tarde y comenzará un especial a partir de las 19:35 horas, justo después de 'La Promesa', para seguir en directo, minuto a minuto, la Vigilia en el Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona. Oriol Nolis y Cristina Villanueva comandarán una retransmisión que ocupará de lleno el horario de 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'.

El miércoles 10 de junio, La 1 abordará con su gran dispositivo técnico y humano el acto central de la visita del Papa León XIV a la ciudad condal: la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, prevista a las 19:30 horas, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Se tratará de un especial informativo que conducirán Pepa Bueno y Gemma Nierga desde las 18:00 hasta las 22:00 horas. Cuatro horas ininterrumpidas de directo que obligarán a La 1 de RTVE a cancelar toda su programación regular en esa franja: la series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', el magacín 'Malas Lenguas', el programa divulgativo 'Aquí la Tierra' y hasta el 'Telediario 2'.

Por su parte, 'La Revuelta' se retrasará quince minutos aproximadamente debido a esa retransmisión extraordinaria. La guía oficial de programación de TVE avanza que el programa de David Broncano dará comienzo, si no hay cambios, a las 22:00 horas y no a las 21:45 como es habitual.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE este lunes 8 de junio:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:30 horas - Visita del Papa a España (Oración en La Almudena y encuentro en Estadio Santiago Bernabéu)

20:15 horas - 'Aquí la Tierra'

20:55 horas - 'Telediario 2'

Así queda la programación vespertina de La 1 el martes 9 de junio:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - Visita del Papa a España (Vigilia en Estadio Olímpico de Montjuic)

20:55 horas - 'Telediario 2'

Así queda la programación de tarde y noche de La 1 el miércoles 10 de junio: