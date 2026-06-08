El equipo de 'Homo Zapping' admite por qué no puede volver el programa y las quejas de Griso y María Teresa Campos en los despachos

'Homo Zapping' fue uno de los programas de humor que la audiencia recuerda con más cariño. Por tal motivo, 'Anatomía de…', el espacio presentado por Mamen Mendizábal, ofreció este pasado domingo un especial en el que ha contado con varios de sus protagonistas, que ha firmado máximo de audiencia esta temporada en La Sexta (7,8% y 863.000 espectadores).

"No era un programa blanco", reconoce José Corbacho al recordar el programa que estrenó Antena 3 en el año 2003. Según recuerda el cómico: "Era un programa de hace 20 años, con el humor y la comedia de hace 20 años. Mucha incorrección también en algún lado". El espacio de La Sexta recuperó alguna de las parodias más emblemáticas de 'Homo Zapping', que se encargaba de retratar el universo televisivo parodiando a muchos de sus rostros, como María Teresa Campos, Raquel Revuelta o Ana Obregón.

José Corbacho es consciente de que en aquel momento hacían humor a través de rasgos físicos, formas de hablar o gestos que hoy probablemente abordarían de otra manera: "Hacíamos cosas muy locas que probablemente hoy le daríamos una, dos o tres vueltas". Para Yolanda Ramos, otra de sus icónicas imitadoras, la clave del éxito del programa estaba precisamente en desafiar a los límites.

"Creo que el truco era, sobre todo, que estabas metiéndote con lo políticamente correcto", explica la cómica, quien se tuvo que meter en la piel de estrellas de la televisión como María Teresa Campos o Ana Obregón. En cuanto a Paco León, ¿cómo olvidar sus míticos sketches imitando a Raquel Revuelta? El actor recuerda que en el programa llegó a interpretar personajes recurriendo al blackface, una práctica hoy muy cuestionada: "Yo hacía de negro. Esto en Estados Unidos es completamente impensable". Eso sí, confiesa sentirse un "privilegiado" por haber podido experimentar con aquella libertad, aunque deja clara su posición actual: "Ahora mismo no se puede hacer y no se debe hacer".

Susanna Griso recuerda cómo le molestaban las imitaciones de Silvia Abril

La periodista Mariola Cubells, dio su opinión sobre el fenómeno de 'Homo Zapping' en 'Anatomía de…'. Según ella, el programa debe entenderse desde el momento en que fue emitido: "No puede ser ahora, pero era entonces. Y nos reíamos, nos gustaba y lo celebrábamos". Hoy, 20 años después, muchas de aquellas imitaciones continúan siendo más recordadas que a los personales originales a los que parodiaban, convirtiéndose en un fenómeno viral en TikTok.

Una de las víctimas de las delirantes parodias de 'Homo Zapping' fue Susanna Griso. Ahora, ha recordado en el formato de La Sexta cómo vivió ella aquellas imitaciones. En un primer momento pensó que se libraría de la quema: "Estaba estrenándome en Antena 3 prácticamente, no era muy conocida. Dije: 'Esto se lo va a comer Matías (Prats) y a mí me dejarán al margen'". Pero nada más lejos de la realidad, la periodista terminó convirtiéndose en uno de los personajes recurrentes gracias a la magistral interpretación de Silvia Abril.

Según recuerda la presentadora de 'Espejo Público', llegó a "subirse por las paredes" al verse reflejada en las imitaciones de 'Homo Zapping'. En su opinión, la actriz no buscó reproducir sus gestos o su forma de hablar, sino que construyó una figura completamente independiente: "Silvia decidió que no tenía que imitarme y creó un personaje al margen de mi persona".

Silvia Abril está de acuerdo con esta apreciación. Según la cómica, la Susanna Griso de 'Homo Zapping' fue alejándose cada vez más de la realidad: "Fue enloqueciendo". Y es que, los sketches exagerados eran los que mejor funcionaban entre el público. Durante la entrevista con Mamen Mendizábal, la periodista reconoce que no había vuelto a ver aquellas parodias hasta ahora.

Susanna Griso confiesa que se quejó a dirección por sus parodias en 'Homo Zapping'

El programa le mostró algunos fragmentos rescatados de la hemeroteca, provocando una mezcla de sorpresa y diversión. Aunque deja claro que la caricatura de Silvia Abril poco tenía que ver con su verdadera personalidad. De hecho, una de las cosas que más le llamaba la atención es que algunos espectadores parecían identificarla con la imitación: "Me sorprendía que hubiese gente que le diese credibilidad al personaje". "Era como si 'Homo Zapping' fuera lo que no se muestra habitualmente, lo que a través de la ranura de la puerta podrías llegar a ver", añade.

Por su parte, Silvia Abril cree que "Susanna no lo llevaba bien". Y es que, la periodista pretendía proyectar una imagen de seriedad ligada a la credibilidad informativa y que el programa se encargaba precisamente de desmontarla desde el humor. La cómica incluso dice estar convencida de que la caricatura provocó algún roce interno en Antena 3: "Algún conflicto tuvimos con la directiva". Aunque la presentadora no confirma que esto ocurriera, sí que reconoce que trasladó alguna queja de manera informal: "Yo alguna vez me había quejado levemente".

El monumental enfado de María Teresa Campos con 'Homo Zapping'

Otra de las profesionales de la televisión que fue víctima de las parodias de 'Homo Zapping' fue María Teresa Campos, a la que no le hizo ninguna gracia la forma en la que Yolanda Ramos la imitaba. Hasta tal punto, que llegó a pedir que desapareciera de la pantalla cuando empezaron a compartir cadena, tras el salto de María Teresa de Telecinco a Antena 3.

El personaje de Yolanda Ramos exageraba algunos de los rasgos de la comunicadora hasta convertirla, según el propio director, en alguien que entraba en plató "como un elefante en una cacharrería". El cambio de cadena de la periodista alteró la situación. "Tuve la suerte de que Teresa Campos se fue a Antena 3 y Ana Rosa Quintana a Telecinco", bromea la cómica.

"Yo sí sé que ella estaba muy molesta", asegura Sussana Griso sobre María Teresa Campos. Según cuenta, "se había quejado y había llegado a un despacho pidiendo que esa parodia se retirase". La solución fue un tanto surrealista: retocar físicamente al personaje. Corbacho recuerda que les trasladaron que quizá ya no era necesario "esa cosa tan paquidérmica" que estaban haciendo. La consecuencia fue inmediata: "Hablando con vestuario, el relleno que le ponemos a María Teresa igual se lo ponemos menos".

El conflicto tuvo final feliz. Pese a su enfado inicial, la periodista acabó invitando a Yolanda Ramos a su programa para que apareciera caracterizada como ella misma: "Campos y Campos en su programa. ¡Qué maravilla!", recuerda José Corbacho sobre aquel mítico encuentro.