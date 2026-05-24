Mamen Mendizábal valora la 'guerra' de La Sexta y RTVE: "Es una competencia feroz y se tiene que ceñir al servicio público"

Mamen Mendizábal regresa este domingo, 24 de mayo a La Sexta con la cuarta temporada de 'Anatomía de', el formato que cada domingo volverá a hacer que los espectadores descubran que sigue habiendo muchas preguntas sin responder en historias que nos intrigaron y creemos conocer.

Para arrancar la temporada, Mamen Mendizábal pondrá el foco en la figura de Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella y promotor del Grupo Independiente Liberal (GIL) y responderá a si supuso una amenaza para la seguridad nacional.

En esta temporada, el espacio contará con los testimonios de personas reconocidas por el gran público como Paco León, Matías Prats, Josep Borrell, Chimo Bayo, Alberto San Juan, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Juan Diego Botto, María Barranco, Pedro Ruiz, María del Monte, Cristina Tárrega, Carmen Calvo, Susanna Griso, Juan Diego Botto o Nuria Roca, entre otros.

Todos ellos tomarán parte en esta nueva edición del programa, que abordará cuestiones como el mítico programa de Antena 3 ‘Homo Zapping’; los Goya del ‘No a la guerra’ en 2003; los problemas de Lola Flores con Hacienda; el rey sin trono Luis Alfonso de Borbón; el final de la ruta del ‘bakalao’; el secuestro del doctor Iglesias Puga, ‘Papuchi’, padre del cantante Julio Iglesias; o el encadenamiento a un árbol de la baronesa Thyssen en 2007.

Por ello, antes del estreno de 'Anatomía de', en El Televisero hemos podido hablar con Mamen Mendizábal sobre cómo define esta temporada del programa y si siente presión por las audiencias al tener que tomar el relevo de Jordi Évole, que ha cerrado con una de sus mejores marcas de audiencia.

Asimismo, hablamos con Mamen Mendizábal sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y sobre el momento que atraviesa La Sexta tras cumplir 20 años en plena pugna por la audiencia con Cuatro y con TVE.

Llega la cuarta temporada de 'Anatomía de', ¿que nos espera y cómo definirías esta temporada porque tocáis temas muy variopintos como 'HomoZapping' o la ruta del bacalao?

Yo creo que esta temporada de 'Anatomía' es una radiografía de los años 90 y principios de los 2000 desde diferentes prismas. Este programa siempre decimos que nos permite conocer la historia detrás de la historia y es verdad que muchos de los temas que llevamos te puede sonar una frase como por ejemplo lo de la peseta de Lola Flores, pero todo el recorrido que tiene el tema de cómo existía en Hacienda una oficina de los famosos, cómo buscaban en las revistas del corazón y comparar sus declaraciones fiscales con lo que habían contado en las revistas y comparar si habían declarado los bolos, las exclusivas y los desnudos. Esa persecución entronca muy bien con cosas que hay en la actualidad como lo del caso de Shakira o Cristóbal Montoro.

Luego por ejemplo la gala de los Goya del no a la guerra entronca también muy bien este año con la actualidad sin haberlo hecho a propósito porque Trump nos ha llevado de nuevo a la guerra y el PSOE y Pedro Sánchez han vuelto a pronunciar casi como un lema aquel famoso no a la guerra. Veremos cómo se gestó aquella gala y que poco tuvo que ver con la gente a la que se acusó de haber conspirado.

Nosotros hacemos una mezcla de reconstrucción audiovisual con un archivo muy ambicioso de la época y de investigación periodística y eso también nos lleva al reflejo poliédrico de lo que fue aquella época. Luego la ruta del bakalao es uno de mis temas preferidos porque es un programa muy interesante, fue un fenómeno cultural y social muy potente que en los 90 se desvirtuó y que acabó también de manera casual por un suceso trágico como fue el asesinato de las niñas de Alcasser. Entonces es una temporada que hace un recorrido por distintos ambientes políticos, sociales, culturales y televisivos de los años 90.

Mamen Mendizábal en 'Anatomía de Jesús Gil'

Empezáis analizando la figura de Jesús Gil y viendo la rueda de prensa reciente de Florentino Pérez parece que no hemos cambiado tanto a pesar de los años que han pasado. ¿Cómo viviste tú aquella rueda de prensa?

Mucha gente el día de la rueda de Florentino me escribió por el programa que le dedicamos a Jesús Gil. Desde luego hay paralelismos en los personajes pero hay también muchas cosas que le separan. De todas formas, constructores intentando meterse en política y en fútbol hemos tenido muchos en la historia de España y los más famosos está claro que fueron Jesús Gil, Florentino Pérez y hasta Ruiz Mateos. Pero es que los 90 estuvieron poblados por personajes de este tipo.

Y yo el paralelismo que veo más evidente de Jesús Gil es con Donald Trump. A Trump tampoco le vimos venir, en la primera legislatura en EEUU le reían las gracias, su machismo, su populismo, sus insultos. Todo eso parece sacado en un molde de Jesús Gil en algunos de sus comportamientos y esa mezcla entre sus negocios personales y la política como ha hecho Donald Trump con todas las operaciones bursátiles que ha hecho en estos dos años que lleva en la Casa Blanca. La mezcla de todo para el interés propio y el insulto y el machismo como permanente forma de comunicación. Y es que no lo vimos venir como dice Alberto Rey, le reíamos las gracias hasta que de repente le vimos el peligro.

La temporada pasada fue la que mejor funcionó en audiencias. Llegáis para tomar el relevo de 'Lo de Évole' que también ha cerrado una de sus mejores temporadas. ¿Sientes presión por las audiencias? ¿Crees que podeís igualar sus datos? ¿Qué te diferencia de él?

Sobre todo lo que me diferencia con Jordi Évole es que se va a emitir un mundial, por tanto la presión no tiene comparación. Jordi ha tenido una grandísima temporada, es el productor ejecutivo de mi programa así que todo queda en casa. Pero el entorno de competencia es muy diferente al suyo. Nosotros hemos tenido mucha suerte con las audiencias y se ha consolidado. Y presión siempre se siente y quién diga lo contrario miente. Pero bueno el programa y nuestro trabajo ya está hecho. El último programa lo entregué la semana pasada y hemos intentado dar nuestra mejor versión y hacerlo lo mejor posible. Luego la audiencia dirá pero espero que le guste lo que hemos hecho.

Y luego también te digo que creo que los domingos en La Sexta tiene una franja muy consolidada. Primero con Salvados, luego con Jordi y ahora con nosotros. Es esa noche de reportajes de larga duración, hechos a fuego lento y creo que es algo que la audiencia de La Sexta espera cada domingo.

La Sexta cumple 20 años en un momento en el que vive una pugna con Cuatro ahora que ha subido con su derechización. ¿Cómo ves esta guerra y que balance haces de estos 20 años?

Bueno con Cuatro y TVE porque La Sexta ha tenido una vocación informativa desde sus comienzos, de estar permanentemente donde estaba la noticia, de levantar programas en directo pasara lo que pasara y con mucho pulso informativo y eso lo ha seguido manteniendo. Y creo que afortunadamente la televisión pública también se ha dado cuenta de que es su obligación hacerlo y ha resultado una competencia feroz. Pero la competencia solo nos hace mejores.

La televisión está viviendo permanentes retos con las audiencias, pero aquí seguimos 20 años después y seguimos con una apuesta clara por la información, por los reportajes, por los documentales y sumando caras nuevas como Marc Giró y Aimar Bretos que aportan mucha frescura. Y yo recuerdo el primer día que llegué al plató de informativos que todavía estaban los andamios y a mí La Sexta y Atresmedia solo me ha permitido crecer y aquí sigo 20 años después porque no hay tiempo para el aburrimiento ni faltas de oportunidades. Las tuve con el informativo de la noche, luego llegó 'Más vale tarde', he puesto en marcha varios proyectos en prime time. Y estos cuatro años de 'Anatomía de' que me ha permitido aprender a hacer documentales y rodearme de un equipo como el de la productora de Évole es un regalo. Yo tengo 50 años y seguir aprendiendo no es fácil, me siento una mujer afortunada.

Hablando de la lucha entre TVE y La Sexta. Son muchos los que cuestionan a la televisión pública de estar politizada y al servicio del Gobierno y por ejemplo Vox dice que cuando llegue va a entrar con lanzallamas. ¿Cómo ves tú la situación de la cadena pública como espectadora y como ex trabajadora del ente?

Es lo que decía, yo creo que la televisión pública tiene una obligación de servicio público, eso es a lo que se tiene que ceñir y creo que los programas que se habían puesto en marcha en este tiempo que no iban en esa línea han ido cayendo por su propio peso. Y luego las amenazas de los grupos políticos siempre han existido, lo que pasa es que a Vox le gusta hacer un poco más de ruido de lo normal y sentirse importantes y amenazar pero frente a las amenazas, trabajo y creo que eso es lo que están haciendo en TVE.

Es una de las noticias del año. Y quien sabe si en un futuro le dedicáis un 'Anatomía de' a Zapatero tras su imputación. ¿Qué postura tienes, crees que la imputación puede ser un caso más de lawfare y qué consecuencias podría tener una presunta condena?

Bueno yo creo que es muy pronto. En mi caso para hacer un 'Anatomía' muchísimo, habría que esperar muchos años con todo el proceso judicial, que este ni siquiera ha empezado, conocemos una parte pero todavía no el todo, no hay banquillo ni sentencia y yo necesito que todo ese proceso haya concluido para hacer un programa.

Y luego con respecto a mi opinión creo que hay mucha gente como yo que está conmocionada con lo que hemos ido conociendo en las últimas horas, pero también creo que es pronto, falta muchísimo por conocer, la declaración de Zapatero el 2 de junio, muchísima información sobre la investigación que ha llevado la UCO. Es pronto para poder dar una opinión formada yo creo.

Mamen Mendizábal, presentadora de 'Anatomía de'

¿Qué les dirías a aquellos medios de comunicación que no respetan la presunción de inocencia y que ya le dan por condenado como ha pasado también en otros casos con la llamada pena del Telediario?

Bueno yo creo que ese es uno de los riesgos del periodismo irresponsable, que es el sentenciar antes de que llegue la sentencia. Y precipitarse, adelantar e incluso contar las cosas desde el lado que te interesa es un error, pero eso eso se ha hecho ahora y siempre, no es algo que sea nuevo. Una cosa es una exclusiva periodística y otra es sacar conclusiones cuando todavía ni siquiera tenemos información. Y luego yo creo que hay mucha gente que a este Gobierno lo quiere tumbar desde el primer día que tomó posesión y cualquier pequeña o gran información o escándalo se utiliza para todo eso. Y esta máquina ya está en marcha pero es pronto para aventurarse.

También me parecería un error hablar de lawfare en el caso de Zapatero, vamos a esperar a que la justicia tenga sus procesos, no podemos señalar a la justicia de mala praxis sin que haya una razón para pensar así. Yo pido un poco de tiempo y un ejercicio responsable de periodismo.

Ahora que hay tantos movimientos de cadenas con fichajes como los de Marc Giro o Aimar. ¿Tu has tenido ofertas en estos últimos tiempos de otras cadenas?

La he tenido y la he rechazado. Es que las ofertas tienen que ser mejor de lo que tienes y yo no he considerado que lo que me ofrecían fuera mejor o estuviera en el momento para hacerlo. No puedo contar las ofertas porque cuando las rechazas tienes que callar pero si se han producido. Pero bueno siempre que te llaman de otro sitio y piensan en ti pues como que el corazón bombea y te alegra. Pero es lo que decía antes yo estoy en un sitio donde me dejan ser libre y creces profesionalmente es un sitio en el que seguir.

Ahora que Cristina Pardo deja 'Mas vale tarde' para dar el salto a Antena 3. ¿Si Atresmedia te propusiera volver a la tarde aceptarías o no echas de menos el ritmo diario?

¿Pero cómo voy a sustituir yo a Pardo que fue la que me sustituyó a mí? No tiene sentido (risas).