Pedro Ruiz impugna todos los pronósticos ante la final del Mundial España-Argentina y advierte de una "temeridad"

A solo unas horas de que España se juegue su segunda estrella en la finalísima del Mundial 2026 contra Argentina son muchos los rostros que se están atreviendo a lanzar sus pronósticos y porras sobre lo que va a pasar en el partido y qué selección será la ganadora. Es el caso de Manu Sánchez o Jordi Évole. Sin embargo, Pedro Ruiz ha tratado de impugnarlos todos.

El actor y presentador, que es muy asiduo, a dar sus opiniones sobre diferentes temas de actualidad en sus redes sociales, no ha parado de comentar algunas cuestiones de este Mundial y el paso de La Roja por el evento deportivo desde su controvertido inicio con Cabo Verde.

Y como era de esperar, antes de la gran final, Pedro Ruiz ha querido volver a expresar su opinión en su cuenta de "X". En este caso, el actor ha querido salirse del redil y no hacer un pronóstico sobre lo que puede pasar en el España-Argentina pues para él el futbol es muy imprevisible y puede pasar cualquier cosa.

"Sostengo que todo pronóstico antes de un partido de fútbol es una temeridad", empieza destacando alto y claro Pedro Ruiz. "El balón rebota y entra a veces por casualidades", añade al respecto.

Tras ello, Pedro Ruiz como español que es y gran aficionado del fútbol si que confiesa que su deseo es que La Roja se lleve su segundo Mundial y se traigan la copa desde Nueva York. "Otra cosa es el deseo. Me gustaría que a la selección le vaya bien esta noche", concluía.