Pedro Ruiz se pronuncia sobre el despido de Marta Nebot en 'En boca de todos' y deja una sentencia de importante reflexión

Pedro Ruiz ha hecho de sus redes sociales el mejor altavoz para decir lo que piensa sobre diversos temas, por muy polémicos que estos sean. El pasado sábado, se pronunció sobre la abrupta salida de Marta Gómez Montero del plató de 'Malas Lenguas Noche' y, este lunes, ha dado su opinión sobre el despido de Marta Nebot de 'En boca de todos'. Y lo ha hecho lanzando una reflexión al respecto.

"Marta Gómez abandonó llorando el programa 'Malas Lenguas'. Borja Terán lo ha contado en Onda Cero muy bien. 'La salvamización esta invadiendo todo'. Abrazo a Marta por su dignidad", escribió Pedro Ruiz en su perfil de X, haciendo alusión a la sección que conduce el crítico televisivo en el canal radiofónico, 'La Telesfera con Borja Terán'.

"Creíamos que el programa 'Sálvame' había terminado, pero en realidad las técnicas se han contagiado a los programas políticos y a veces nos quedamos en lo superficial y no somos capaces de ver lo profundo", valoró el crítico, señalando de esta forma una 'salvamización' de 'Malas Lenguas'. Además, Terán reconoció que el momento que se vio entre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora es impropio de la televisión pública, "preocupa" y supone un "empobrecimiento del debate".

Marta Gómez abandonó llorando el programa 'Malas lenguas'. Borja Terán lo ha contado en Onda Cero muy bien 'La salvamización esta invadiendo todo'. Abrazo a Marta por su dignidad. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) July 12, 2026

La reflexión de Pedro Ruiz tras el despido de Marta Nebot de 'En boca de todos'

Pues bien, este lunes Pedro Ruiz también ha querido referirse a la salida de Marta Nebot de 'En boca de todos', como así anunció ella misma la semana pasada. Un despido, según dejó entrever la periodista, que fue por motivos ideológicos y que el artista ha lamentado a través de su cuenta de X.

"También lamento la salida de Marta Nebot de 'En boca de todos'. Esta polarización de 'unos contra otros' no favorece a nadie. A los ciudadanos tampoco", considera Pedro Ruiz, quien hace una reflexión al respecto: "Hay que bajar el pistón en todas partes. 50 horas diarias de tertulia con ira no hay sociedad que las diluya", sentencia.

También lamento la salida de Marta Nebot de EN BOCA DE TODOS. Esta polarización 'de unos contra otros' no favorece a nadie. A los ciudadanos tampoco. Hay que bajar el pistón en todas partes. 50 horas diarias de tertulias con ira no hay sociedad que las diluya. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) July 13, 2026

Fue el pasado martes, 7 de julio, cuando Marta Nebot anunciaba en su perfil de X que había sido despedida de 'En boca de todos': "'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan d todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo".

Pero, lejos de quedarse ahí, en otro mensaje respondió a quienes le decían que lo mejor es no salir en este tipo de programas: "Te equivocas. Lo ve mucha gente. Su audiencia no ha parado de subir hasta el verano. Y siempre he pensado que hay que saber defender lo que uno cree en todas las plazas. Por eso lo lamento. Se ve que no he podido. Una pena. Seguiré haciéndolo donde pueda. Gracias por los apoyos!!".

Entre estos apoyos recibidos se encontraba el del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien en esta misma red social le mandó un cariñoso mensaje: "Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti". Mientras que su ya excompañero de programa, Ramón Espinar, le mandaba "un abrazo grande".