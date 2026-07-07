Marta Nebot anuncia su despido de 'En boca de todos': El programa de Nacho Abad en Cuatro prescinde de su colaboración

'En boca de todos' ha despedido a Marta Nebot, como así ha anunciado ella misma a través de sus redes sociales. Un cese totalmente inesperado y que ha generado infinidad de reacciones. Entre los que han salido a apoyar a la periodista se encuentran el ministro Óscar Puente y su ya excompañero de programa Ramón Espinar.

"'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo", ha comunicado Marta Nebot en su cuenta de X, dejando entrever que ha sido por motivos ideológicos. Pero, por si todavía había alguna duda, la actriz ha añadido en otro tuit: "Soy de las que creo que hay que ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas. Se ve que no fui capaz".

"En boca de todos", el programa presentado por Nacho Abad en cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo. pic.twitter.com/ZaEvbL7kmq — Marta Nebot (@MartaNebot) July 7, 2026

Soy de las que creo que hay que ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas. Se ve que no fui capaz. https://t.co/ZnLptkREM8 — Marta Nebot (@MartaNebot) July 7, 2026

Las reacciones han sido inmediatas. Uno de los primeros en mostrar su apoyo a la colaboradora era el ministro de Trasportes, Óscar Puente, quien aprovechaba la ocasión para cargar contra el programa conducido por Nacho Abad: "Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti". Mientras que su ya excompañero, Ramón Espinar le mandaba "un abrazo grande".

Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti. https://t.co/cT54nHFuFi — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 7, 2026

El bronco rifirrafe entre Marta Nebot y Antonio Naranjo

Durante sus años como colaboradora en 'En boca de todos', Marta Nebot ha protagonizado algunas broncas sonadas, como la que se produjo el pasado mes de noviembre con Antonio Naranjo. Un comentario del presentador de Telemadrid no hizo ninguna gracia a la periodista, quién espetó en voz baja: "Qué vergüenza de periodismo y de todo".

Al escucharlo, su compañero se revolvió contra ella: "Perdona, vergüenza de periodismo el tuyo, que ni es periodismo ni es nada, que es propaganda barata para defender a una persona indefendible (refiriéndose a Pedro Sánchez). Si vas a murmurar en bajo cada vez que un periodista tiene un argumento, yo te voy a contestar las que haga falta. Yo nunca le falto el respeto a nadie. Esta señora ha dicho 'qué vergüenza de periodista' y no se lo voy a admitir", aseguró el presentador de Telemadrid.

"Yo estoy por irme, la verdad", se escuchó entonces decir a Marta Nebot. "Pues ya sabes", le espetó su compañero. Acto seguido, la colaboradora se dirigió al presentador: "Nacho, tú no puedes permitir que las mesas se establezcan en términos dignos e indignos… Él acaba de echar un discurso sobre periodistas dignos e indignos y yo me niego. ¿Cómo le voy a responder si sigue hablando encima de esto y sigue diciendo que defiendo a no sé quién?". "Tú a mí no me faltas al respeto. Ya está bien de que los que agreden se hagan los agredidos", sentenció Naranjo.