Marta Nebot cierra el pico a Noelia Núñez por lo que insinúa ante Nacho Abad: "¿Te entra algo por la oreja?"

Si hace unos días era Sarah Santaolalla la que se plantaba en 'En boca de todos' por las acusaciones de Noelia Núñez; este lunes ha sido Marta Nebot la que ha vivido un fuerte enfrentamiento con la que fuera vicesecretaria del PP hasta su dimisión por haber mentido en el curriculum.

El rifirrafe entre ambas ha sido continuo durante todo el programa pero ha sido durante el debate sobre el genocidio en Gaza cuando se llevaba a la más alta expresión. No obstante, previamente ya habían vivido otro momento de gran tensión al hablar de la polémica por las pulseras antimaltrato.

Después, al hablar de Gaza todo explotaba entre ambas cuando Marta Nebot trataba de exponer su visión de lo sucedido y poniendo en relieve que los protagonistas son los ciudadanos y no los políticos. "En el conflicto entre Israel y Gaza quién ha llevado la voz cantante ha sido la calle, los ciudadanos y me consta que no son solo de un partido político. Lo que están haciendo es no dejar que un país democrático y que es aliado de Europa haga las cosas que está haciendo Netanyahu", defendía la periodista.

"Pedro Sánchez tomó el liderazgo en Europa por parar a Netanyahu y lo hizo cuando podía tener consecuencias, tanto, que el PP lo criticó muchísimo. Fue la avanzadilla de lo que ahora el mundo está haciendo", proseguía destacando Marta Nebot sobre por qué el gobierno de Pedro Sánchez se adelantó a otros gobiernos para tratar de poner a Israel contra las cuerdas.

"Pero lo importante es que esto es lo que quieren los ciudadanos, lo quieren los europeos y porque ojalá lo quiera cada vez más gente y ojalá independientemente de la política forcemos a que las cosas que tienen que ocurrir ocurran y lo de Netanyahu tiene que parar", sentenciaba Marta Nebot.

Fuerte choque de Marta Nebot y Noelia Núñez en 'En boca de todos'

Marta Nebot y Noelia Núñez en 'En boca de todos'

Tras ello, y cuando hablaban de si todo lo que está haciendo Pedro Sánchez con Gaza es por 'postureo', Marta Nebot no dudaba en señalar al PP. "Si vamos a hablar de postureos políticos que alguien me diga por qué el PP se está posicionando en contra de lo que catalogan una masacre, parece que siempre hay que estar en contra del Gobierno", soltaba la periodista.

Era entonces cuando Noelia Núñez no dudaba en darle la réplica. "No tenéis ninguna capacidad crítica", le soltaba de primeras. "¿Yo y cuántos más?", se preguntaba Nebot. "No os dais cuenta que Pedro Sánchez hace unos meses opinaba otra cosa y ahora porque le interesa cambia el discurso, es que no tenéis ninguna capacidad crítica para ver que os están tomando el pelo", añadía la ex diputada del PP.

"¿Tú tienes alguna capacidad de escucha? ¿te entra algo por la oreja?, te acabo de explicar mi tesis", le espetaba Marta Nebot a su compañera al ver que no paraba de cuestionarla. "Sí, te entra por la oreja el argumentario del PSOE", le replicaba Noelia. "Yo no tengo ningún argumentario, yo no tengo carnet y no me interesa", se defendía Nebot antes de que Noelia Núñez siguiera dando su opinión mientras su compañera no podía contener con sus gestos lo que pensaba de los argumentos de la ex diputada del PP.