Sarah Santaolalla se planta en Mediaset ante la acusación de Noelia Núñez: "Hay que ser miserable"

Choque en 'En boca de todos' entre Sarah Santaolalla y Noelia Núñez, la expolítica del PP que tuvo que presentar su dimisión de todos sus cargos el pasado mes de julio por falsear su currículum académico y que, rápidamente, fue contratada como colaboradora por Mediaset en su apuesta por la meritocracia (nótese la ironía).

En el programa conducido por Nacho Abad, se ha planteado si el apoyo al pueblo de Gaza es oportunismo político y electoralista o una condena real al genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel contra los palestinos. Y ese debate ha acabado con bronca entre ambas tertulianas.

"Yo creo que esto va mucho más allá de Pedro Sánchez, de que se rasquen votos... Esto va de derechos humanos, de 65 mil personas asesinadas, esto va de 18.500 niños, esto va de que hemos permitido que se mire hacia otro lado frente a un genocidio televisado y esto va de que hemos permitido que se bombardee a población civil, colegios y hospitales. Y todo esto con la complicidad y el silencio de Europa, con el apoyo de EEUU y con el criminal de Netanyahu", ha sentenciado sin fisuras Sarah Santaolalla.

"Lo que está pasando es que al PP le está dando vergüenza hasta su opinión de esto y su apoyo al terrorismo y al genocidio", ha añadido sin rodeos la analista política. "¿Tú crees que el PP apoya el terrorismo?", le ha confrontado Nacho Abad, que a menudo se muestra como abogado de la derecha y de la extrema derecha.

"El PP se ha quedado absolutamente solo, incluso en Europa. El PP no ha sido valiente. Hemos tenido a gente del PP con tuits miserables como el de la señora Ester Muñoz, que, cuando había niños asesinados, estaba diciendo que iba a votar a Israel en Eurovisión sin escuchar la canción solo para provocar. Hemos visto a Ayuso fotografiándose con un equipo ciclista que representa el genocidio. Ayer, Alfonso Serrano (número 2 de Ayuso) estuvo llamando gentuza y terroristas a los manifestantes. El PP se avergüenza hasta de lo que hace", ha replicado alto y claro Sarah Santaolalla.

"Manifestantes que hirieron a 22 policías, que ese dato se os olvida", le ha encarado Noelia Núñez. "No había ningún terrorista, ni nadie de la kale borroka, ni condenados. Lo digo para los que difunden bulos", ha subrayado Sarah después de la portada con la que salió El Mundo en la edición del martes.

"A mí me gustaría saber en qué momento exacto fue el pistoletazo de salida para que a vosotros os preocuparan los derechos humanos", ha cuestionado la expolítica del PP. "A mi me han preocupado siempre", le ha matizado Sarah Santaolalla.

"Yo te he escuchado y ahora quiero que me escuches tú a mí para que, desde la tranquilidad y desde la razón, alguien me explique por qué primero Pedro Sánchez decía que lo de Gaza no se podía catalogar de genocidio porque no le competía a él, sino de los Tribunales Internacionales, y por qué ahora sí utiliza el término de genocidio, no para defender lo que pasa en Gaza, sino para lanzárselo a la oposición", ha planteado Noelia Núñez.

"Cuando el secretario general de la ONU dice que lo de Gaza no se puede catalogar de genocidio porque es competencia de los tribunales... ¿quién narices es Pedro Sánchez para saltarse cualquier orden internacional?", ha continuado, elevando el tono de la tertulia en 'En boca de todos'.

"Las vidas no os importan nada, vais simple y llanamente al son de lo que le interesa Pedro Sánchez", ha añadido sin pudor la falseadora de currículums. Palabras deplorables ante las que Sarah Santaolalla no ha podido reprimirse: "Pero cómo puedes decir eso, cómo vas a decir eso. Alma de cántaro, cómo que no nos importan las vidas".

"A mí sí me importan las vidas, me importan las vidas de Gaza, me importan las de Israel, las de Venezuela, me importan las vidas de los cristianos", ha afirmado Noelia Núñez, equilibrando lo que se está produciendo en la Franja de Gaza con Israel o Venezuela.

"Hay que se miserable para decir eso con 65 mil asesinados. Qué miserable", ha estallado Sarah Santaolalla, poniéndole los puntos sobre las íes y retratándole ante la audiencia de Mediaset. "Rendís absoluta pleitesía a Pedro Sánchez y os estáis cargando la convivencia en este país como pasó el domingo", ha espetado Núñez. Sin embargo, Nacho Abad ha intervenido para zanjar una disputa que se estaba yendo de madre: "Esto se cierra aquí".