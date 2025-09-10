"No te lo voy a consentir": Se lía gorda entre Sarah Santaolalla y Alfonso Serrano en Cuatro

Pasan las semanas pero Sarah Santaolalla parece no poder escapar de las acusaciones y desplantes del Partido Popular en los distintos espacios donde colabora en televisión. Este martes protagonizaba un tenso encuentro con el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, que no ha dudado en aprovechar su conexión con 'En boca de todos' para increpar a la periodista, acusándola de "activista política del PSOE".

El secretario general del Partido Popular en Madrid se encontraba en mitad de su entrevista con Nacho Abad en el espacio de Cuatro cuando la analista ha querido hacer un apunte sobre lo que el invitado aseguraba acerca de los delitos que el Juez Peinado imputa a la mujer de Pedro Sánchez y su investigación.

Alfonso Serrano se revuelve contra Sarah Santaolalla en 'En boca de todos': "No voy a discutir con una activista política del PSOE"

"Es muy llamativo cómo los jueces que investigan los casos del PSOE, que son muchos, y los otros donde un Presidente del PP dejaba morir a la gente mientras estaba de comida…", ha señalado Sarah Santaolalla haciendo clara referencia a las inexistentes consecuencias que tuvo la negligente gestión de Carlos Mazón de la DANA en Valencia.

Alfonso Serrano, a Sarah Santaolalla: "Yo hablo con periodistas, y esta señora es una activista política del PSOE. Espero que te paguen bien" pic.twitter.com/HuDgZrPPVW — ViOne (@viOnemedia) September 10, 2025

Una acusación que enfurecía rápidamente al entrevistado, plantándose contra el tono de la periodista. "No digas barbaridades, no te lo voy a consentir. No voy a aguantarlo", ha comenzado advirtiendo Serrano antes de cargar de lleno contra la colaboradora de Nacho Abad. "Puedo debatir con periodistas, pero con esta señora no", sentenciaba el invitado.

"No consiento. Que esta señora diga que un presidente autonómico haya dejado morir a gente", insistía el secretario general del PP en Madrid, atacando a Sarah Santaolalla. "No voy a discutir con una activista política del PSOE. Espero que la paguen bien", sentenciaba a continuación, formando todo un revuelo en la mesa de colaboradores del programa, donde la comunicadora no ha dudado en defenderse.

Nacho Abad toma partido: "No te ha faltado al respeto, te está diciendo una opinión diferente"

"¡Me ha faltado al respeto!", ha expresado la analista mientras el conductor de 'En boca de todos' trataba de mediar la situación, silenciando en reiteradas ocasiones a su colaboradora y en última instancia, reprendiéndola a ella. "Sarah te voy a pedir por favor que no interrumpas, está hablando él, no apostilles. No te ha faltado al respeto, te está diciendo que tiene una opinión diferente", ha señalado Abad.

Pero Sarah Santaolalla no se ha quedado de brazos cruzados. "Me ha faltado el respeto. ¿Qué creen que estamos haciendo algunos? Hay algunos que hemos estudiado y llevamos trabajando en la tele seis años y otros falsifican sus currículums", sentenciaba la colaboradora lanzando un dardo de vuelta a la formación de Alberto Núñez Feijóo.

"¡Sarah por favor! Quiero que responda el señor Serrano lo que quiera, y que el resto estemos en silencio", gritaba de nuevo Nacho Abad, manifestando cómo el cruce de acusaciones desordenado entre ambos había acabado con su paciencia. "Pues un poco de respeto", ha añadido la periodista a modo de recado directo al entrevistado, que ha continuado cargando contra la colaboradora.

"Di lo que tengas que decir porque te pagan para ello"

"No voy a decir nada más. Esta señora no merece un segundo más de mi tiempo, porque como digo es una activista política. Después de decir que el señor Mazón ha dejado morir a gente...", ha continuado señalando Serrano antes de que Sarah Santolalla le tratase de rebatir, sin demasiado éxito pues el presentador la cortaba rápidamente con otro grito. "¡Por favor Sarah he pedido silencio!", insistía Abad enfurecido.

"La manera de decir 'ha dejado morir a no se cuantas personas' tiene un nombre, y es un delito. Pero ten narices y ten la valentía para decir de lo que estás acusando al presidente de la Comunidad y si no conmigo no tengas ningún momento, porque ya te digo, no tengo ningún interés en debatir contigo", sentenciaba finalmente el secretario general.

Así, volvía a señalar a la periodista como un instrumento de adoctrinamiento ideológico orquestado por el PSOE, echando por tierra su trabajo en televisión y su formación. "Con todos mis respetos di lo que tengas que decir porque te pagan para ello, pero conmigo nada", resolvía el entrevistado. "¡Y a ti te pago el sueldo yo!", ha añadido gritando Sarah Santaolalla antes de que la conexión se terminase.