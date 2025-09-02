Marta Nebot dice lo que muchos piensan que está pasando con Sarah Santaolalla en RTVE y da en la clave

La campaña que le está montando el PP a Sarah Santaolalla, pidiendo incluso su cese en RTVE como colaboradora, ha sido abordada en 'En boca de todos', que ha arrancado nueva temporada este lunes en Cuatro con la vuelta de Nacho Abad. Y Marta Nebot, tertuliana del programa, ha dado en la clave de lo que está pasando con la joven.

El magacín matinal de Mediaset ha comentado en su mesa de debate las deplorables palabras de Jaime de los Santos (PP) sobre Santaolalla, a la que metió en el mismo renglón en el que hablaba de "mujeres prostituidas pagadas del erario público".

"En el textual no dice que es prostituta, pero hace un totum revolutum que no tiene un pase y estamos hablando del vicesecretario de Igualdad del Partido Popular. Es que es un señor que tendría que tratar a las mujeres con un mimo", ha valorado en primer lugar Marta Nebot.

"Esas declaraciones están en contra de su papel", ha añadido tajante la colaboradora antes de pedirle a Nacho Abad que le permitiera dar su punto de vista sobre por qué está pasando esto con Sarah Santaolalla, utilizada como arma arrojadiza por la derecha para seguir en su ofensiva contra el Gobierno y, ahora, también a Radio Televisión Española (RTVE).

"A mí me parece que a Sarah le pasa esto por ser mujer, por ser guapa, por ser joven, por ser llamativa y por ser provocadora", ha sentenciado Marta Nebot alto y claro desde 'En boca de todos'.

"Si nos hacen un examen a todos de todo lo que decimos todos los contertulios a lo largo de las tertulias, hay muchos señoros y muchas señoras que han dicho cosas igual de graves o más graves que estas. Y, sin embargo, no estamos en la picota como ella. Ella lo paga por ser quien es y por ser como es... e invito a que se haga hemeroteca", ha rematado Marta.