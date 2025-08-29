Sarah Santaolalla clama en TVE contra Jaime de los Santos (PP) tras llamarla "prostituta": "Quiero vivir sin miedo"

La guerra abierta entre el PP y Sarah Santaolalla pidiendo su despido de TVE por unas declaraciones manipuladas en las que decían que llamaba "idiotas" a los votantes del PP ha dado un paso más allá este viernes con unas polémicas declaraciones de Jaime de Los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación. Y es que el que es uno de los tertulianos estrella de 'Espejo Público' no ha dudado en mezclar el asunto de Sarah Santaolalla con la prostitución del PSOE y de Pedro Sánchez.

"Jaime de los Santos le preguntan por Sarah Santaolalla y responde así, lamentable", destacaba Jesús Cintora al hacerse eco de las declaraciones en 'Malas Lenguas'. "A mí que una ciudadana vomite odio no me preocuparía sino fuera porque ese odio lo estamos pagando todos los españoles. Lo cierto es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público y recuerdo que es el ente público lleno de grandísimos periodistas y trabajadores tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de once millones de ciudadanos como poco es para que dimita y ya que no dimite para que el ente la eche de manera inmediata", soltaba Jaime de los Santos al ser preguntado por el caso de Sarah Santaolalla.

Tras ver sus declaraciones, Jesús Cintora conectaba con su colaboradora para saber qué pensaba de estas palabras. "Me hubiese gustado no tenerlas que escuchar nunca, estoy profundamente dolida y muy sorprendida. No sé hasta que punto vamos a llegar. Te reconozco que me conoces que estoy asustada con que la fuerza principal política en nuestro país, que los que lideran la oposición, el grupo mayoritario se dedique no solo a llamar a una profesional, a una analista o a una periodista prostituta sino a una ciudadana y se dediquen a insinuar que es la señorita de Sánchez o una prostituta y todas las cosas que ha dicho este dirigente político al cual pagamos el sueldo", expresaba de primeras la analista.

"Jaime de los Santos hace una coctelera peculiar, en la misma declaración en la que quiere criticar a Sarah Santaolalla luego acaba hablando del gobierno de Sánchez y mujeres prostituidas, una coctelera lamentable", recalcaba Jesús Cintora tras escuchar a su compañera.

Pero lejos de quedarse ahí, Jaime de los Santos iba a más al pedir respeto para Vox después de pedir el despido de la colaboradora de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' en TVE o de 'En boca de todos' en Cuatro. "En un tema tan importante como la violencia machista hay que seguir trabajándolo, nunca censurando a partidos políticos como Vox, que tengo muy pocas cosas en común con ellos, pero en tanto en cuanto son votados por tres millones de ciudadanos a los que tengo el respeto, cosa que no hace Sarah Santaolalla", soltaba el vicesecretario del PP.

"Yo creo que a la señora Santaolalla, a Sarah, mi compañera, la atacan por ser mujer, por ser joven y por ser llamativa y por eso ha pasado lo que ha pasado. Hay declaraciones mucho más fuertes en todos los medios cada día que las que ha hecho ella y no llevan a diez preguntas en el Congreso ni a este tipo de comentarios en los que se mezclan a prostitutas con periodistas. Está mezclado con toda la intención y Sarah está pagando un pato por ser mujer, joven, llamativa y por provocadora, si es provocadora, como lo somos muchos", defendía Marta Nebot recordando como desde el PP se ha llamado "hijo de puta" al presidente del Gobierno y al gobierno que es una dictadura.

Sarah Santaolalla clama contra Jaime de los Santos

Sarah Santaolalla en 'Malas Lenguas'

Por último, Sarah Santaolalla insistía en que ella jamás insultó a ningún votante. "Nunca lo he hecho, respeto mucho a la ciudadanía de mi país, respeto mucho lo que votan otros. Hablé de una forma de hacer política y reitero lo mismo, no permito malinterpretaciones porque nunca he faltado el respeto a ningún ciudadano", repetía la colaboradora.

"Hablaba Marta de algunas salidas de tono que tienen algunos periodistas, analistas en otras televisiones y en esta jamás desearía que un partido político que es el que ganó las elecciones llamase prostituta a ninguna persona. ¿En qué momento hemos normalizado que un partido de Estado llame señorita de Sánchez a una ciudadana? ¿Hasta qué momento violento vamos a llegar, dónde está el límite? Esto ya no es libertad de expresión. ¿Dónde está el límite que tengo que soportar por discrepar con un partido político? Es la primera vez que lo veo en la historia de nuestra democracia. Estamos llegando muy lejos y a un terreno peligroso, a mí me gustaría vivir tranquila cuando gobierne el PP, me gustaría no tener miedo cuando gobierne el PP y vivir igual que cuando gobiernen otros y quiero que los ciudadanos lo hagan", terminaba preguntándose Sarah Santaolalla.

💢 Sarah Santaolalla responde a Jaime de los Santos (PP), tras dirigirse a ella como "activista que lo que hace es vomitar odio".



👉 "Estoy asustada con que el PP se dedique a llamarme prostituta".@SarahPerezSanta, en #MalasLenguas pic.twitter.com/RaGJDuh61e — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) August 29, 2025

"Yo le pediría respeto, lo mismo que pide él para Voz y le pediría reflexión al PP y a la sociedad que están intentando crear algunos. Estamos llegando a un punto muy peligroso. Si alguien dice algo que no te gusta creas que es buena idea llamarle prostituta, la sociedad y el país merece mucho más. Me da pánico en lo que están convirtiendo. ¿En qué momento hemos pasado a que los políticos fiscalicen a la prensa y a los analistas? Nadie merece que un ciudadano sea perseguido porque esto abre las puertas a que otra persona pueda llamarme ese insulto que ha pronunciado este dirigente. No lo quiero ni para mí ni para alguien que piense todo lo contrario", sentenciaba.