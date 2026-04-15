Encuesta: ¿Quién debe ser el salvado de 'Supervivientes 2026': Jaime Astrain, Alba Paul o Toni Elías?

Tras las nominaciones de la última gala principal de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores Claudia Chacón, Alba Paul, Jaime Astrain y Toni Elías.

Este martes, en la entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

La agraciada ha sido Claudia Chacón contra todo pronóstico, por lo que Alba, Jaime y Toni continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 16 de abril. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 7 de 'Supervivientes 2026'.

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