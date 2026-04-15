Sorpresa en 'Supervivientes' por el resultado de la salvación, que coloca a una concursante como clara favorita

'Supervivientes 2026' ha afrontado este martes 14 de abril la que ha sido ya la sexta ceremonia de salvación de la edición entre los cuatro concursantes que resultaron nominados en la gala del pasado jueves: Claudia Chacón, Alba Paul, Jaime Astrain y Toni Elías.

Los cuatro supervivientes se han enfrentado a la dinámica del 'Abismo al infinito', esa imponente estructura sobre el mar formada por cuatro toboganes. El que obtuviera mayor respaldo en el televoto abierto en la app Mediaset Infinity quedaba liberado de la expulsión definitiva del próximo 16 de abril.

Y esa salvación ha sido muy imprevisible porque los porcentajes han estado más igualados que nunca entre dos de los nominados. Una situación inédita en lo que llevamos de 'Supervivientes 2026' que refleja la gran división en el veredicto de los espectadores.

Antes de pausar la votación, el reality ha actualizado los resultados de cara a la eliminación: 45,7%, 40,4%, 9,6% y 4,3%. A continuación, se ha procedido a comunicar quien continuaba en el proceso de expulsión y quién era el agraciado o agraciada con el mayor apoyo del público. Y ha habido sorpresas.

Duelo final en la ceremonia de salvación entre Claudia Chacón y Alba Paul

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia, ha indicado la permanencia en la palestra de Toni Elías y Jaime Astrain; una resolución que era de esperar dado el escaso interés que están generando sus respectivos concursos. Así, el indulto ha quedado en un duelo a cara de perro y ajustadísimo entre Claudia Chacón y Alba Paul, archienemigas máximas.

Finalmente, al término de la emisión de 'Tierra de Nadie', se ha resuelto el enigma: Claudia ha sido la salvada de la noche con ese 45,7% de los votos frente al 40,4% cosechado por Alba, su mayor adversaria en los Cayos Cochinos.

Un giro en el sentido de las votaciones, pues Claudia Chacón casi siempre había permanecido nominada hasta el jueves, que coloca a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' como concursante predilecta de la audiencia de 'Supervivientes'; por encima de la mujer de Dulceida y con un destacadísimo volumen de votos que ha de tenerse en cuenta.