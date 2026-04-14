RTVE levanta su programación: La 1 quita presencia a 'La Revuelta' y suprime la quinta entrega del prime time

Fue una solución de urgencia para parchear el prime time del jueves tras la abrupta cancelación de 'Al margen de todo', el efímero programa de Dani Rovira, pero su declive en audiencias con el paso de las semanas ha obligado a claudicar. Por eso, La 1 de RTVE ha confirmado, por medio de su parrilla oficial de programación, su punto final a la estrategia de ofrecer dos emisiones de 'La Revuelta' en la cuarta noche semanal.

El dato del pasado jueves, que fue de un pobre 8,3% de cuota de pantalla frente al 19,2% de 'Supervivientes', la oferta dominante, ha sido decisivo para que la corporación pública haya decidido cesar su plan de doble ración del show de Broncano. La cadena ha entendido que no se puede permitir una sobreexposición del formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa y, por tanto, ha resuelto que es conveniente suprimir esa entrega extra.

Además, La 1 de TVE ya ha anunciado qué oferta tomará el relevo y, sorprendentemente, se volverá a recurrir al cine como alternativa en detrimento de los numerosos productos que posee en cartera pendientes de lanzamiento. Es el caso de la serie 'Barrio Esperanza', que ya fue presentada a la prensa la semana anterior; de 'El Juicio', el court show con el que el reconocido periodista José Luis Sastre debutará en la pequeña pantalla; de 'Se nos ha ido de las manos', el espacio documental de Carles Tamayo; o de la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', que ha arrancado la promoción recientemente.

Así, tal y como se ha avanzado en spots autopromocionales, La 1 ofrecerá las comedias 'Un lío de millones' y 'Buscando a Coque', ambas participadas por RTVE, después de la emisión regular de 'La Revuelta' de David Broncano. Estos largometrajes protagonizados por Gracia Olayo y Antonio Resines y Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Malla rivalizarán con la séptima gala de 'Supervivientes 2026' en Telecinco y con el último capítulo de 'Perdiendo el juicio' en Antena 3.

En resumen, con este nuevo y relevante movimiento de programación en TVE, 'La Revuelta' pierde la presencia adicional adquirida en las últimas semanas y se vuelve a confirmar que la cadena no quiere arriesgar todavía con las ofertas pendientes de estreno, que deberán seguir esperando para ver la luz.

Así queda la programación nocturna de La 1 de RTVE el próximo jueves: