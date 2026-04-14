Sonsoles Ónega se lleva las manos a la cabeza por este rótulo de Antena 3 sobre Jesulín de Ubrique

Este lunes, 'Y ahora Sonsoles' hacía un repaso al estreno de Jesulín de Ubrique en 'Tu cara me suena'. Pero el rótulo que utilizaba el programa para hablar del ex torero llamaba mucho la atención de Sonsoles Ónega, que no dudaba en mostrar su disconformidad ante su equipo.

Todo se producía cuando Sonsoles Ónega repasaba junto a sus colaboradores el debut de Jesulín de Ubrique en la décimo tercera edición de 'Tu cara me suena' imitando a Melendi y cantando su tema "Caminando por la vida".

"30 años después vuelve a la música ehhh", recogía Sonsoles Ónega al recordar como el propio Jesulín explicaba que con 'Tu cara me suena' vuelve a cantar 30 años después del lanzamiento de su célebre 'Toda, toda'. "Y canta muy bien", apostillaba Nacho Gay.

Después era Pilar Vidal la que daba su opinión sobre el estreno del torero. "En favor de Jesulín diré que el otro día me lo encontré y estuvo muy educado en maquillaje, a mí no me ha gustado como ha empezado, pero tiene una profe de canto en casa y parece que se ha puesto mucho las pilas. Y el otro día me sopló Chenoa que va a más", comentaba la colaboradora.

"Pero haciendo de Melendi yo lo encuentro que lo hace muy bien ehhh", insistía Sonsoles Ónega. "Pero cuando tienes el caché más alto del concurso yo espero más", le replicaba Pilar Vidal. "Hombre, pero no es cantante y yo creía que iba a hacerlo peor", defendía por su lado Nacho Gay. "Jesús lleva un cantante dentro", añadía Paloma García-Pelayo.

Y era justo ahí cuando Sonsoles Ónega se daba cuenta de lo que habían puesto en el rótulo y no dudaba en cuestionarlo. "Hombre el marido de María José Campanario no sé si es un rótulo", soltaba la presentadora. "Me encanta", se escuchaba decir a Nacho Gay. "Hombre por una vez que María José Campanario no es la mujer de Jesulín", justificaba Lorena Vázquez. "A mí esto me parece muy feminista, me parece bien", añadía Nacho.

"Pero es que yo, bueno yo ya no tengo nada que decir", terminaba diciendo Sonsoles Ónega dándose por vencida al ver que todos contradecían su tirón de orejas al equipo de 'Y ahora Sonsoles'.