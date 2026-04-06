Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, advierte del inusual cambio brusco de temperaturas tras la Semana Santa

Ha sido una Semana Santa atípica con buen tiempo en prácticamente toda España y con temperaturas más altas de lo normal. Este lunes son muchos los sitios en los que se ha disfrutado de un día completamente veraniego. Pero parece que todo va a cambiar. O así lo ha explicado Roberto Brasero en 'Y ahora Sonsoles'.

Y es que para los próximos días se espera un brusco cambio en las temperaturas con bajadas generalizadas en buena parte de la geografía española con incluso diez grados menos en muchas localidades. Y por si fuera poco, el sol desaparecerá para volver a dar paso a las lluvias.

Por ejemplo, Roberto Brasero ha mostrado como en Vigo se pasará de los 27 grados que ha hecho este lunes a bajar a 15 grados de cara al miércoles aunque luego volverá a subir a 26 grados de cara al viernes. "¿Es normal este cambio tan radical?", le preguntaba Sonsoles. "Lo que no es normal es que el jueves vuelve a subir 10 grados de golpe", respondía el meteorólogo.

"Este ejemplo de Vigo me vale para Cáceres, para Madrid, me vale para Toledo, Córdoba y Sevilla. Bajada brusca mañana y pasado con un miércoles que tocamos fondo y luego el jueves remontamos", proseguía diciendo Roberto Brasero.

"Lo que ocurre es que se mete una vaguada que casi se va a convertir en una Dana. Una semi Dana. Semana con Dana, menos mal que no ha sido en Semana Santa. Es la que va a provocar tormentas en el golfo de Cádiz, en el oeste de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Son lluvias y tormentas que pueden venir con granizo y con fuertes rachas de viento", explicaba el meteorólogo.

Asimismo, Roberto Brasero ha avanzado como en el Mediterráneo habrá estabilidad y en el centro parece que se acumulará calima. "Esto es importante porque donde se junta polvo en suspensión y lluvia significa que puede haber lluvia de barro y el miércoles podemos tener lluvia de barro en el centro", añadía.