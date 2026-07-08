Terelu Campos se planta en 'De Lunes a Viernes' ante lo ocurrido con Óscar Repo: "Me parece ridículo esto, no voy a entrar"

Poco a poco, el equipo de 'De Lunes a Viernes' se va haciendo a las tardes de Telecinco. Y como ya sucediera en 'Sálvame', el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona están aprovechando los malos rollos entre los colaboradores para generar conflicto. Y eso es lo que ha hecho este miércoles con Terelu Campos y Óscar Repo.

Así, el programa pretendía generar un cara a cara entre ambos colaboradores recordando un poco de donde viene la animadversión entre ellos y por qué Oscar Repo estaba enfadado con su compañera por la actitud que tuvo hacia él en la presentación del nuevo formato la semana pasada.

"A mí esto me parece ridículo. ¿Si esto es un programa espontáneo podré ser espontánea no?", reaccionaba Terelu Campos sin querer entrar a debatir con su compañero. "Me parece absolutamente absurdo con una persona a la que no conozco, porque no lo conozco", comentaba la colaboradora sobre el experto en televisión y salseo, que ha debutado este miércoles como colaborador de 'De lunes a viernes'.

"Si es que no hay nada. Ante una información que no era correcta en la que se estaba diciendo si yo estaba pidiendo un aumento de sueldo cuando hay un contrato cerrado y cerradísimo, lo único que hice fue contestar. No podemos decir a la gente cosas que no son verdad", trataba de explicar Terelu Campos sobre el problema que tuvo con Óscar Repo en el pasado tras hacerse eco de una información falsa sobre su contrato en Telecinco.

Era entonces cuando Óscar Repo trataba de defenderse asegurando que él solo estaba comentando la información que habían dado sus ex compañeros de 'Sálvame' en TEN. "Ante una información que no es real ni veraz, yo contesté aunque me da bastante pereza. Yo no he pedido más dinero ni nada porque había un contrato cerrado. Que cada uno diga lo que quiera".

Justo después, 'De lunes a viernes' recordaba un vídeo que subió Óscar Repo analizando la figura de Terelu Campos atacándola por sus contradicciones y las de las Campos al criticar siempre la prensa del corazón pero como en los últimos años no ha parado de vender su vida. "Yo estoy en la televisión porque quienes mandan deben decidir que hago algo bien para estar, no porque tú digas", se defendía Terelu.

El enfrentamiento de Óscar Repo y Terelu Campos en 'De Lunes a Viernes': "Ni voy a elevar la voz ni a entrar en ningún tipo de discusión"

El enfrentamiento de Óscar Repo con Terelu Campos en 'De Lunes a Viernes'

Tras ello, Carlos Corbacho aparecía en el set para dar la cara por Terelu Campos mientras Maica Benedicto pedía "paz y amor". "Si yo no tengo ninguna guerra. No ofende quién quiere sino quien puede y en la vida hay personas que no están en ninguna de esas circunstancias", soltaba entonces la hija de María Teresa Campos. "¿Puedo contestar?", preguntaba Óscar Repo. "¿A quién vas a contestar si yo no he dicho nada? No será a mí", le replicaba Terelu. "Yo lo que digo ahí a nivel profesional de Terelu lo suscribo lo que digo es que lo poco que la he tratado a nivel personal le doy la razón a lo que dice y piensa mucha gente", contestaba el periodista.

"Esto no es un problema en mi vida", insistía Terelu Campos dejando claro que ella ya está curada de espanto con polémicas. "Óscar Repo lo hace todo en estilo cómico si le seguís en redes sociales", le decía entonces María Jesús Ruiz tratando de defender a su compañero. "Pero si yo no me he pronunciado cariño", volvía a repetir Terelu. "¿Tú me hablaste con educación en la rueda de prensa cuando estábamos en la sala vip, o me trataste con un tono de desprecio muy Terelu?", cuestionaba Óscar Repo.

A lo que Terelu Campos volvía a repetir que no iba a discutir. "Como yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión, ni voy a elevar la voz ni a entrar en ningún tipo de discusión ni nada de nada. Solo te dije que te había desmentido una información y punto", sentenciaba Terelu.

Finalmente, Beatriz Archidona pedía hacer equipo entre todos los colaboradores y dejar atrás las desavenencias. "Como estamos en la primera semana queremos estar a gusto todos", solicitaba la presentadora a todos sus compañeros antes de seguir con la escaleta del programa diario de las tardes de Telecinco.