RTVE altera su plan de emisión ante el España-Bélgica del Mundial y cambia así la cobertura de forma estratégica

Este próximo viernes, 10 de julio, está señalizado en rojo (nunca mejor dicho) en el calendario del Mundial de Fútbol 2026 ante el España-Bélgica de cuartos de final. Los de Luis de la Fuente se verán las caras contra la selección belga en un partido, nuevamente crucial, que se disputará en Los Ángeles y que se retransmitirá en La 1 de RTVE y en Teledeporte y, en el caso del pago, en DANZ.

La cita tendrá lugar a las 21:00 horas y promete volver a paralizar el país tal y como sucedió el pasado lunes durante el choque entre La Roja y la Portugal de Cristiano Ronaldo; un enfrentamiento que se vivió de forma agónica, que culminó con victoria in extremis y que resultó con un 65% de cuota de pantalla y casi 11 millones de telespectadores solo a través de la pantalla de La 1.

Conforme avanza el torneo intercontinental y la carrera hacia la final del próximo 19 de julio en Nueva York, la tensión, la emoción y la expectación aumentan y, por ello, TVE, sabedora del gran acontecimiento que se avecina en apenas 48 horas, ha diseñado otra programación especial y extraordinaria para arropar el partido tanto por delante como por detrás.

Como ya es habitual cada vez que juega España, La 1 arrancará un previo desde las 18:30 horas, dejando fuera de la parrilla a las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y a los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'. Las cuatro ofertas regulares se cancelarán para encajar el programa 'Camino a Nueva York', en el que se abordará, entre otras cosas, la llegada del conjunto español a la sede en la que luchará por una plaza en semifinales.

Ya en prime time, a partir de las 23:00 horas, una vez concluya el España-Bélgica en caso de no haber necesidad de prórroga o tanda de penaltis, La 1 de RTVE comenzará un extenso post partido con el narrador Juan Carlos Rivero y su equipo desde Estados Unidos y con Marcos López y Lara Gandarillas, entre otros, en el estudio en Madrid.

Este espacio se prolongará hasta la medianoche, lo que supone un cambio sustancial de estrategia en RTVE, que, hasta ahora, o bien había prescindido de realizar un post partido como es debido o lo había hecho en un formato reducido a menos de media hora. Esta vez, según se avanza en la guía de programación oficial, la idea es que dure, al menos, una hora. Lapso de tiempo que se dedicará a analizar la victoria o derrota de España frente a Bélgica.

Esta notable modificación del esquema respecto a la cobertura en torno al España-Bélgica provocará, en consecuencia, que el último programa de la temporada de 'La Revuelta' de David Broncano se ofrezca plenamente de madrugada. Como pronto, a las 00:00 horas. Sin embargo, esa previsión podría alterarse -insistimos- si hay que recurrir a la prórroga o a los penaltis para dirimir el encuentro. En ese caso, hablaríamos de una hora de inicio mucho más intempestiva.

La programación de La 1 en la tarde y noche del próximo viernes: