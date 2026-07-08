El Mundial trastoca el futuro inmediato de 'El perro andaluz' en RTVE: El programa de Manu Sánchez cae del prime time esta semana

Tras su récord histórico en audiencias de la semana anterior, que se tradujo en un 22,5% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de telespectadores de media gracias al efecto arrastre del España-Austria, 'El perro andaluz' volverá a afrontar la incidencia del Mundial FIFA 2026. Sin embargo, en esta ocasión, con algunos contras de más.

La 1 de RTVE emitirá este jueves 9 de julio el partido entre Marruecos y Francia, un duelo de gigantes en la primera jornada de cuartos de final que está previsto para las 22:00 horas y que se extenderá hasta las 00:00 si no hay necesidad de dirimir la clasificación a semifinales en prórroga o en tanda de penaltis.

Así, el evento futbolístico acaparará la franja de emisión de 'La Revuelta', que quedará fuera de la programación nocturna del jueves como viene sucediendo desde que dio comienzo el campeonato intercontinental; y la de 'El perro andaluz', que, como ya ocurrió en la tercera entrega del 25 de junio, se verá relegado al late night (00:00-01:30 horas).

El formato conducido por el humorista Manu Sánchez caerá así del prime time, la banda de mayor consumo televisivo, y no empezará hasta la medianoche. Eso, si el enfrentamiento entre la selección francesa y la marroquí se resuelve en los 90 minutos reglamentarios. De no ser así, la hora de arranque podría ser mucho más tardía e intempestiva.

En resumidas cuentas, el inicio de la quinta emisión de 'El perro andaluz' en La 1 estará sujeto al minuto y resultado del choque hasta el último momento. De ahí que, esta vez, existan más contras que pros en la programación del espacio. Eso sí, por ese arrastre del Marruecos-Francia, a buen seguro volverá a anotar y a presumir de un robusto dato de audiencia en share, aunque vaya en detrimento del número de espectadores.

Así queda la programación de La 1 de TVE en la noche de este jueves: