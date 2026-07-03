El España-Austria revienta audímetros en TVE y aboca a Telecinco al peor día en sus 36 años de historia, con una tarde insoportable

La cara y la cruz en audiencias este jueves 2 de julio se debatió entre La 1 de RTVE y Telecinco. La cadena estatal firmó un apabullante 26,7% de cuota de pantalla en el cómputo global de la jornada gracias al estratosférico dopaje del España-Austria. En el otro lado de la moneda, el canal de Mediaset, que obtuvo un doloroso 6% de media, siendo un mínimo histórico diario.

El partido de dieciseisavos de final, con el que la selección española rompió la maldición de los últimos 16 años, clasificándose para octavos con goleada (3-0) frente a los austriacos, reventó audímetros al rozar el 60% de cuota solo en La 1, con más de 9 millones de telespectadores congregados. El minuto de oro se produjo a las 22:51 horas, a punto del desenlace, con un 63,7% de share y casi 10,5 millones de seguidores. Fue, además, lo más visto del año en televisión y propició que en la franja de prime time la cadena alcanzara un 50,6%.

La goleada de España frente a Austria en el Mundial ARRASA siendo LO + VISTO del año en TV



⚽️ LÍDER con un 59.6% de share y una media de 9.093.000 espectadores en @la1_tve



⚽️ Más de 13.5 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/qoohe0YL4f — Dos30' (@Dos30TV) July 3, 2026

Se trató del choque de España con mayor seguimiento de lo que llevamos de Mundial. Y fue así porque este jueves asistimos también al horario más favorable hasta la fecha, disputándose precisamente en la franja de mayor consumo televisivo. La retransmisión creció a 10,8 millones de televidentes en total (69,5%) si agregamos la acogida que cosechó en Teledeporte (5%) y DAZN (4,9%).

El país, como suele suceder en este tipo de acontecimientos deportivos, quedó paralizado con el España-Austria, que causó verdaderos estragos en la competencia. Su incidencia se vio reflejaba en los resultados que, por ejemplo, marcaron 'Antena 3 Noticias 2' (5,8%) e 'Informativos Telecinco' (2,4%). En access prime time, momento en el que se emitió el segundo tiempo, la reposición de 'El Hormiguero' cayó a un 3,2%, 'First Dates' a un 3,3%, el final de temporada de 'El Intermedio' a un 1,8% y 'Viajeros Cuatro' (redifusión) a un 1,5%.

'Amor o lo que surja' y 'El verano se mueve' se hunden en la tarde de Telecinco (5,1% y 5,8%)

Cifras extraordinarias pero, a su vez, normales ante el impetuoso efecto que el fútbol genera; y más si se trata de un torneo mundialista. Lo insólito sí fue el rendimiento de 'Amor o lo que surja' y 'El verano se mueve', dos de las nuevas apuestas veraniegas de Telecinco en sus tardes. En este caso, sin factores externos detrás, sus audiencias fueron realmente insostenibles.

El dating show presentado por Carlos Lozano registró un 5,1% de cuota y 439.000 espectadores de media. Fue mínimo absoluto en share y miles dentro de su corto recorrido en la parrilla. Lo mismo sucedió con el formato de Unicorn Content conducido por Ion Aramendi, que se desplomó a un 5,8% y 431.000 seguidores, siendo su peor resultado de los cuatro primeros días de emisiones.

En definitiva, métricas difícilmente soportables que, junto al evidente lastre del fútbol, provocaron que Telecinco firmara el peor día de sus 36 años de historia y con el sistema de medición moderno. Promedió un 6% en el total de la jornada a consecuencia del España-Austria y de un daytime durísimo, con las dos mencionadas ofertas ('Amor o lo que surja' y 'El verano se mueve') a la cabeza de esta delicadísima situación en Fuencarral.

'El perro andaluz' se dispara a récord (22,5%), impulsado por el efecto arrastre del fútbol

Volviendo a La 1 de RTVE, hay que destacar también que el broche de oro a una jornada apoteósica lo puso 'El perro andaluz'. La cuarta entrega del programa de Manu Sánchez se benefició del efecto arrastre del partido y se aupó a un grandioso 22,5% de share, reuniendo a más de 1,7 millones de telespectadores.

¡WOW! #ElPerroAndaluz aprovecha el arrastre del fútbol y ARRASA en la noche de @la1_tve



➡️ MÁXIMO y LÍDER con un 22.5% de share y una media de 1.745.000 espectadores



➡️ Más de 6.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/6lRPlSTPUr — Dos30' (@Dos30TV) July 3, 2026

El formato de humor y entrevistas destacó especialmente entre el target de 13 a 24 años, donde alcanzó un 35%; y entre los de 25 a 44 años, con un 29,3%. 'El perro andaluz' también fue la primera opción en todas las comunidades autónomas, logrando su mejor registro en Andalucía con un excelente 29,5%. Por su parte, la serie 'Ella, maldita alma' anotó un 6,9% y 524.000 en Telecinco y 'El Peliculón' de Antena 3 un 7,1% y 597.000 seguidores.