Atresmedia se corona con la promo del regreso de Sonsoles Ónega a lo Meryl Streep en 'El diablo se viste de Prada'

Como cada año, Antena 3 ha empezado a calentar el regreso de Sonsoles Ónega a las tardes de la cadena con el estreno de la quinta temporada de 'Y ahora Sonsoles'. Lo ha hecho con una nueva promo ambientada en otra película después de versionar 'Grease' y '¡Mamma mía!' en años anteriores.

En esta ocasión, el equipo de 'Y ahora Sonsoles' ha recreado la icónica aparición de Miranda Pristley, el personaje interpretado por Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada' aprovechando que se estrenó hace unos meses su segunda parte tras tres años recreando algunos de los musicales más populares.

Convertida ya en una esperada tradición, en esta ocasión la promoción muestra cómo el regreso postvacacional de Sonsoles Ónega genera la misma expectación con la que se recibe al personaje de Meryl Streep en la redacción de la mítica revista de moda de la película. Esta vez, son sus compañeros de Atresmedia los que tienen ingeniárselas para devolver a la ‘normalidad’ el programa antes de que se produzca la llegada de la presentadora. Una carrera contrarreloj en la que los cócteles veraniegos dan paso a los cafés, desaparecen bañadores y flotadores, y las corbatas y los tacones vuelven a hacer acto de presencia.

Con el claim 'La tarde se viste de Sonsoles', la pieza ideada por el departamento de Promociones de Atresmedia, cuenta con la participación de buena parte de los colaboradores del programa de Sonsoles Ónega como Roberto Brasero, Valeria Vegas, Teresa Bueyes, Luis Alberto Zamora, Begoña Villacís, Paloma García Pelayo, Begoña Pérez, Iñako Díaz, Carlos García Miranda, Nacho Gay, Jorge Badía, Jimeno, Beatriz Cortázar, José Manuel Parada y Susana Uribarri.

¡Vuelve LA JEFA! 🏃‍♀️💨@YAhoraSonsoles prepara su nueva temporada en @antena3com y lanza su tradicional promo de regreso. Este año, homenaje a 'El diablo viste de Prada' 👠 pic.twitter.com/JeeE3cye92 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 17, 2026

Una campaña promocional exquisita con la que Atresmedia quiere seguir potenciando el que es posiblemente uno de los puntos débiles de su programación. Y es que, aunque el magacín producido por Buendía Estudios sigue siendo el programa diario más visto de la televisión comercial con una media del 10,1% de cuota y seduciendo cada tarde a casi 800.000 seguidores, el formato sufre su competencia con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que lideran sus franjas en TVE así como con el bloque de 'Malas Lenguas' en La 1.

Pese a todo, 'Y ahora Sonsoles' es líder absoluto entre el público comprendido entre los 35 y los 44 años. Por regiones, es también la opción favorita de los espectadores de Andalucía (10,5%), Castilla y La Mancha (13,9%) y Canarias (12,4%).

Aplausos de la audiencia al guiño de Sonsoles a 'El diablo viste de prada'

Como decimos, esta nueva campaña promocional con guiño a 'El diablo viste de Prada' está recibiendo muchas críticas positivas en redes. Así, los espectadores no han dudado en aplaudir el gran trabajo de Antena 3 con el programa de Sonsoles Ónega.

Me encanta el tráiler del regreso de @sonsolesonega a @YAhoraSonsoles



Chapó a @atresmediacom por tomarse en serio la promoción de sus programas y dedicarle tiempo y creatividad.



Una promo bien hecha también es hacer TV! pic.twitter.com/RhOnXOZYr1 — M 📺 (@casasola_89) August 18, 2026

¿lo mejor de que se acabe el verano? la promo de y ahora sonsoles parodiando cada año a una peli https://t.co/o9aUr4babc — Jose Ángel Ramos (@joseangelramos_) August 17, 2026

Un tráiler que da gato por liebre.

Las promos de YAS son siempre mejores que el programa en sí. https://t.co/w6v6NvN2vF — Óscar Rus (@OscarRusVicente) August 17, 2026